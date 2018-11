Und außerdem: Bringt euer Adrenalin mit explosiven Kampfrennen in Steel Rats und GRIP zum Kochen

Es ist wieder einmal Zeit, einen Blick auf die Neuzugänge dieser Woche im PlayStation Store zu werfen. Geht mit Agent 47 auf eine Reihe von neuen Missionen, knüpft als unsichtbarer Geist neue Freundschaften, schließt euch einer Biker-Gang an und sprengt außerirdische Roboter in Stücke. All das sowie die restlichen Neuzugänge dieser Woche findet ihr gleich hier unten!

1. Hitman 2

Verwandelt eure Vorstellungskraft in eine tödliche Waffe, während ihr euch durch das actionreiche Hitman 2 schleicht! IO Interactive bietet euch frühen Zugang zu einer brandneuen Kampagne, sechs neue Sandbox-Schauplätze sowie schier endlose Möglichkeiten, den perfekten Auftragsmord auszuführen.

Geschichte muss nicht langweilig sein! Seht euch an wie die #PS2 maßgeblich zur Entwicklung des Multiplayer beigetragen hat und deshalb im @CSM_Berlin gelandet ist. #MeinPlus → https://t.co/WOPq1tVoMg pic.twitter.com/BEZc1w0non — PlayStationDE (@PlayStationDE) November 2, 2018

2. Déraciné

FromSoftware präsentiert sein neues PS VR-Abenteuer aus der Feder von Bloodborne-Schöpfer Hidetaka Miyazaki. Ihr spielt einen unsichtbaren Geist, der eine in der Zeit festgefrorene viktorianische Schule erforscht. Fügt Hinweise zusammen, um mit den Kindern in der Schule in Verbindung zu treten und eine fesselnde Geschichte aufzudecken.

3. Tetris Effect

Taucht in eine moderne Version des beliebtesten Puzzlespiels aller Zeiten ein. Enhance Games hat über 30 bunte Levels erschaffen, von denen jedes seine eigene Musik und einen Grafikstil besitzt, der sich im Spielverlauf weiterentwickelt. Ihr könnt auch mit PS VR spielen – und so richtig in die hypnotisierende Grafik und das faszinierende Gameplay von Tetris Effect eintauchen.

Verfügbar: Freitag, 9. November

Freitag, 9. November Mehr erfahren: Wie Tetris Effect dem Jahrzehnte alten Spielprinzip eine neue, strategische Ebene hinzufügt

4. Steel Rats

Wenn ihr auf flammenspeiende Auspuffrohre oder Reifen mit Sägeblättern steht, dann ist Steel Rats genau das richtige Spiel für euch. Vor der Kulisse einer retro-futuristischen Stadt lässt Tate Multimedia 2,5D-Stuntbike-Sidescrolling-Action mit Kampfrennen verschmelzen. Ihr habt die Wahl aus vier Charakteren mit individuellen Fähigkeiten und so vielen Waffen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Verfügbar: Mittwoch, 7. November

5. GRIP

Heizt im Kampfrennspiel von Caged Element mit irrwitzigen Drehzahlen über 22 tödliche Rennstrecken und trotzt der Schwerkraft! Wählt aus 15 gepanzerten, bis zum Gehtnichtmehr mit Waffen vollgepackten Wagen und tobt euch im lokalen und Online-Multiplayer nach Herzenslust aus.