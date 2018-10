Außerdem My Hero: One‘s Justice, Resonance of Fate: 4K/HD Edition und mehr

Es war bisher ein unglaubliches Jahr für Gamer und diese Woche bildet da keine Ausnahme! Lebt eure rebellische Seite aus, indem ihr mit einer Bande von Gesetzlosen den Wilden Westen aufmischt, in zwei klassischen Plattformern Jagd auf Dracula und seine Schergen macht oder euch in eine schicke Heldenkluft schmeißt und mit kultigen Manga-Charakteren kämpft.

Diese fantastischen Spiele sprechen für sich selbst, also stürzen wir uns am besten gleich mitten hinein!

1. Red Dead Redemption 2

Zieht eure Waffe und macht euch bereit, in diesem schon mit Spannung erwarteten Action-Abenteuer von Rockstar Games eure wildesten Revolverheld-Fantasien auszuleben. Schlüpft in die Stiefel des Gesetzlosen Arthur Morgan von der „Van der Linde”-Bande und legt euch ins Zeug, um nach einem verpfuschten Raubüberfall auf der Flucht zu überleben.

Gegeneinander oder im Koop-Modus spielen? Was ist für euch das Beste am Multiplayer? Zeigt uns eure schönsten Multiplayer-Momente als Video, Bild oder Post mit #MeinPlus. Alle Infos → https://t.co/leIYtenwDg pic.twitter.com/MJxDMuQGBW — PlayStationDE (@PlayStationDE) October 19, 2018

Erhältlich: Freitag, 26. Oktober

Freitag, 26. Oktober Mehr erfahren: 22 Dinge, die ihr über Red Dead Redemption 2 wissen solltet

2. Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood

Erlebt zwei der großartigsten Side-Scroller aller Zeiten neu – diese Woche im PlayStation Store. In Rondo of Blood streift ihr als Richter Belmont, Nachkomme eines berühmten Vampirjäger-Klans, durch Draculas tückisches Schloss. Und im Klassiker Symphony of the Night schlüpft ihr in die vielen Gestalten von Draculas Sohn, Alucard.

Erhältlich: Freitag, 26. Oktober

Freitag, 26. Oktober Mehr erfahren: Mit Castlevania Requiem halten nächsten Monat zwei Klassiker exklusiven Einzug auf PlayStation 4

3. My Hero: One’s Justice

Wollt ihr im neuen 3D-Arena-Fighter von Bandai Namco lieber ein rechtschaffener Held sein oder eure dunkle Seite ausleben, und als Schurke Chaos und Verwüstung verbreiten? Wählt aus einer ganzen Reihe Kult-Charaktere, holt euch einen Helfer an die Seite und macht eure Gegner richtig fertig.

4. Resonance of Fate 4K/HD Edition

Resonance of Fate von Tri-Ace hat eine komplette HD-Überholung erhalten. Macht euch als Pistolenkünstler kampfbereit und versucht, in einer Welt, die am Rande des Untergangs steht, zu überleben.