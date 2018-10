Außerdem: Starlink: Battle for Atlas erscheint diese Woche

Der PlayStation Store bringt alles mit, was ihr in der kommenden Woche voller Action braucht. Ob ihr nun als triumphierende Helden oder chaotische Schurken spielen wollt. Beweist euren Wert als Kämpfer auf historischen Schauplätzen, ballert euch durch eine Galaxie voller epischer Weltraumgefechte oder bringt euren inneren Bösewicht zum Vorschein (ohne dafür in echte Schwierigkeiten zu geraten).

1. SoulCalibur VI

Wählt eine Waffe und macht euch bereit zum Kampf! Bandai Namcos SoulCalibur VI ist der neueste Ableger in einer unserer absoluten Lieblingskampfspielreihen. Bereist atemberaubende Schauplätze im 16. Jahrhundert und lasst mit einer großen Auswahl an sowohl bekannten als auch neuen Charakteren, die alle ganz eigene Waffen und Kampfstile besitzen, die Fäuste sprechen.

Verfügbar: Freitag, 19. Oktober

Freitag, 19. Oktober Mehr erfahren: 12 Dinge, wieso wir SoulCalibur VI schon jetzt lieben

2. Lego DC Super-Villains

Es tut gut, böse zu sein. Lego stellt uns eine große Auswahl schillernder Charaktere zum Spielen zur Verfügung, so etwa den Joker, Harley Quinn und Deathstroke. Entfesselt eure bösartige Seite und löst Rätsel, bekämpft abgedrehte Gegner und treibt Schabernack auf eurem Weg, der beste Superschurke aller Zeiten zu werden.

Verfügbar: Freitag, 19. Oktober

3. Starlink: Battle for Atlas

Startet euer Raumschiff und stürzt euch ins Getümmel, um Atlas aus dem Griff von Grax und seiner Vergessenen Legion zu befreien. In Starlink: Battle for Atlas baut ihr euch ein einzigartiges Raumschiff und erforscht ein lebendiges Sternensystem voller wundersamer Planeten. Versammelt eure Mannschaft und macht euch bereit, ein paar bösen Weltraumrobotern die Hölle heiß zu machen.

Verfügbar: Dienstag, 16. Oktober

Die neuen Demos in dieser Woche

Astro Bot Rescue Mission

Habt ihr den von der Kritik gefeierten Helden des PS VR-Plattformgenres schon kennengelernt? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, herauszufinden, ob ihr Astro Bot auf seinen Missionen begleiten wollt. Diese kompakte Demo lässt euch Japan Studios einzigartige Herangehensweise an das beliebte Genre ausprobieren.

Verfügbar: Dienstag, 16. Oktober

Dienstag, 16. Oktober Mehr erfahren: Wie Astro Bot Rescue Mission durch den Einsatz von PS VR spektakuläre Bosskämpfe erschafft

Die neuen Vorbestellungen in dieser Woche

Eine Handvoll kommender Neuerscheinungen können jetzt schon vorbestellt werden:

Tetris Effect (Veröffentlichung: 9. November 2018)

Left Alive (Veröffentlichung: 5. März 2019)

Borderlands 2 VR (Veröffentlichung: 14. Dezember 2018)