Diese Woche könnt ihr euch auf die Ankunft von Treyarchs Multiplayer-Spektakel Black Ops 4 im PlayStation Store gefasst machen. Rasante Shooter-Action ist nicht so euer Ding? Keine Sorge. Der digitale Store erhält außerdem Neuzugang in Form des wundervollen Rätselspiels My Memory of Us, welches von niemand Geringerem als Sir Patrick Stewart vertont wurde.

Diese und alle weiteren Veröffentlichung findet ihr in der nachfolgenden Liste. Los geht’s!

Die Highlights der Woche

1. Call of Duty: Black Ops 4

Treyarchs neuster, auf Multiplayer fokussierter Ableger von Call of Duty kommt mit gleich drei spannenden Modi. Multiplayer ist genau das Richtige für teamfokussierte Spezialisten, während sich Zombies vor allem an Horrorfans richtet. Das Highlight des diesjährigen Ablegers ist aber Blackout, der neue Battle-Royale-Modus.

2. My Memory of Us

Dieses mitreißende Abenteuer erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Mädchen, welche durch finstere Mächte auf eine harte Zerreißprobe gestellt wird. Die Erzählerstimme von Patrick Stewart verleiht diesem Sidescroller-Rätselspiel eine besonders überzeugende Atmosphäre.

Erhältlich ab: Dienstag, 9. Oktober