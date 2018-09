Hier findet ihr alle Veröffentlichungen der kommenden Woche und neue Spiele zum Vorbestellen

Was haben Elijah Wood, Traumwelten und Retroperlen gemeinsam? Sie alle kommen in den dieswöchigen Veröffentlichungen des PlayStation Store vor. Unsere Highlights der nächsten sieben Tage findet ihr unten, gefolgt vom kompletten Plan der digitalen Releases. (Außerdem haben wir alle Spiele für euch zusammengetragen, die ab sofort vorbestellt werden können.)

Die PlayStation Store-Highlights der Woche

1. Transference

Es ist immer noch nicht viel mehr über diesen abenteuerlichen Psychothriller bekannt als das, was wir aus der Ankündigung auf der Ubisoft-Bühne der letzten E3 wissen. Aber das, was bekannt ist, klingt definitiv interessant. Erstens: Ihr seid gefangen in einer korrumpierten Simulation und müsst einen Ausweg finden. Zweitens: Elijah Wood führt die Regie. Drittens: Es ist kompatibel mit PS VR. Viertens: Ihr könnt schon jetzt die Vorgeschichte völlig kostenlos ausprobieren.

Erhältlich ab: 18. September

18. September Mehr Infos: Testet den psychologischen Thriller Transference ab heute in der exklusiven PS4-Demo

2. The Gardens Between

Rätselfans sollten sich dieses atemberaubend schöne, wundervoll surreale Abenteuer nicht entgehen lassen. Schlüpft in die Rolle von zwei besten Freunden, begebt euch auf eine traumhafte Reise und manipuliert die Zeit, um Herausforderungen auf einem Archipel von Inseln zu lösen, von der jede mit Objekten aus ihrer Kindheit gefüllt ist.

Erhältlich ab: 20. September

20. September Mehr Infos: Kontrolliert in dem Puzzelspiel The Gardens Between für PS4 die Zeit

3. Capcom Beat’Em Up Bundle

Capcom kündigte letzte Woche überraschend die Veröffentlichung einer neuen Retrosammlung mit sieben Side-Scroller-Klassikern aus der Ära der Spielhallen an. Der bekannteste Name unter den sieben Titeln ist sicherlich Final Fight, doch Fans von Beat ’em ups werden sich ganz besonders auf die Konsolendebüts von Armored Warriors und Battle Circuit in diesem Bundle freuen.

Erhältlich ab: 18. September

4. Anodyne

Das Retro-Flair setzt sich diese Woche mit dem Pixel-Kunst-Abenteuer Anodyne durch. Obwohl es unkonventionell aussieht, hat dieses schöne Spiel mehr zeitgenössische Wurzeln als man denkt. Ursprünglich wurde es auf dem PC im Jahr 2013 veröffentlicht. Diese Woche macht die Dungeon-gefüllte Traumwelt von Anodyne jedoch endlich den Sprung auf PS4.

Erhältlich ab: 19. September

5. Downward Spiral: Horus Station

Die Entwickler des Scifi-Thrillers für PS VR haben keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass sich das Erkunden (und Durchwühlen) der verlassenen Raumstation sowohl mit zwei PS Move-Controllern als auch mit einem Dualshock 4 genau richtig anfühlt. Du hast keine Lust mehr auf Einsamkeit? Dann erkunde die dichte Atmosphäre gemeinsam mit einem Freund im Koop.

Erhältlich ab: 19. September

19. September Mehr Infos: Wie ein Bürostuhl dabei geholfen hat, den Sound des schwerelosen Thrillers Downward Spiral: Horus Station zu gestalten

Die Vorbestellungen der Woche

1. Hollow Knight: Voidheart Edition

Das umfangreiche, von Kritikern gefeierte Abenteuer, erscheint nächste Woche auf PS4 und PS Plus-Mitglieder erhalten 20% Rabatt, wenn sie vor der Veröffentlichung vorbestellen.

2. Dead or Alive 6

Team Ninja kehrt mit der sechsten Iteration seines langjährigen One-on-One-Beat’em Ups in das Genre zurück. Bestellt vor, um einen zusätzlichen Kämpfer, Nyotengu, sowie ein PS4-Design zu bekommen. Hol dir die Deluxe Edition und du erhältst außerdem 25 zusätzliche Kostüme und drei zusätzliche Songs für den Soundtrack des Spiels.

Erhältlich ab: 15. Februar 2019

15. Februar 2019 Bestelle Dead or Alive 6 im PlayStation Store vor