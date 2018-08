Hier findet ihr alle Veröffentlichungen dieser Woche

Einer der Hauptgründe, warum wir Videospiele so lieben, ist der Fakt, dass in ihner Welt nichts unmöglich ist. Fahrt Rennen mit Geschwindigkeiten, die uns in der Realität das Fürchten lehren würden, macht den Roadtrip eures Lebens, spielt ein pulsierendes Set als DJ, oder bekämpft zahlreiche Bösewichte als unaufhaltsamer Luchador (der gelegentlich zum Huhn wird).

Na? Schon auf den Geschmack gekommen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für euch: Denn die PlayStation Store-Veröffentlichungen dieser Woche ermöglichen euch diese Abenteuer.

1. F1 2018 Headline Edition

Codemasters präsentiert seinen neuesten Rennsimulator mit der Rückkehr von spannenden Strecken, ikonischen Fahrern und der unumgänglichen Atmosphäre der F1. Die Sportfans unter euch sollten sich die Headline Edition des Spiels ansehen, die zwei echte Klassiker mit sich bringt – Jenson Buttons 2009er Brawn BGP-001 und Ralf Schumachers 2003er Williams FW25.

Erscheinungsdatum: 24. August

2. Shenmue I & II

Mit welchem Game legt ihr auf #PS4 oder am PC los? Zur Auswahl → https://t.co/fa4hLu9pOX

Holt euch bis 30. August zwei Monate #PSNow zum Preis eines Monatsabos → https://t.co/OGdkZcG90j #TheLastofUs pic.twitter.com/hKuvwnOqz0 — PlayStationDE @ gamescom (@PlayStationDE) August 20, 2018

Erlebt mit Segas Kultklassiker ein einzigartiges Stück Videospielgeschichte, dass für sein PS4-Debüt ein HD Update bekommt. Shenmue ist gleichzeitig Life-Sim, Action-Brawler und Minispiel-Bonanza. Vieles davon kann man in Yakuza heute noch erkennen.

Erscheinungsdatum: 21. August

3. Guacamelee! 2

Diese Woche feiert der beliebte mexikanische Wrestler seine Rückkehr auf PlayStation mit einem Action-Platformer der ganz besonderen Art. Erkundet bunte Schauplätze, trainiert um neue Fähigkeiten zu erlernen und verwandelt euch in ein superstarkes Huhn (wortwörtlich).

Mehr Infos : Guacamelee! 2 schmettert morgen auf PS4

: Guacamelee! 2 schmettert morgen auf PS4 Erscheinungsdatum: 21. August

4. Track Lab

Wie erstellt man mit Leichtigkeit einen eigenen Musik Track? Das PS VR Spiel Track Lab hat die Antwort. Eine intuitive Benutzeroberfläche, die mit PS Move und einem würfelförmigen Gitter leicht navigierbar ist. So wird das Erstellen und Abspeichern von Proben ein Kinderspiel.

Mehr Infos : Entfesselt euren inneren DJ in Track Lab – ab dem 22. August exklusiv erhältlich für PS VR

: Entfesselt euren inneren DJ in Track Lab – ab dem 22. August exklusiv erhältlich für PS VR Erscheinungsdatum: 22. August

5. Brawlout

Eine bunte Truppe von Kämpfern trifft in diesem hektischen Multiplayer Brawler aufeinander. Natürlich dürfen coole Gastcharaktere wie Luchador aus Guacamelee nicht fehlen. Perfekt für jene Fighting-Game Fans, die ihre Prügeleien gerne lokal halten, für Smack-Talk versteht sich.

Mehr Infos : Yooka-Laylee schließt sich den Brawlout-Kämpfern an, erscheint heute auf PS4

: Yooka-Laylee schließt sich den Brawlout-Kämpfern an, erscheint heute auf PS4 Erscheinungsdatum: 21. August

Neue Demos

Transference

Die Prequel Demo von Ubisofts Psycho-Thriller “Transference” wurde diese Woche veröffentlicht und ist im PlayStation Store verfügbar. Plus: Ihr könnt die Demo mit der PS VR spielen.

Aber Achtung! Nichts für schwache Nerven.

Mehr Infos: Testet den psychologischen Thriller Transference ab heute in der exklusiven PS4-Demo

Neue Vorbestellungen

Battlefield V

EA hat auf der Gamescom bekannt gegeben, dass Battlefield V Vorbesteller einen früheren Zugang auf die offene Beta haben werden. So habt ihr die Möglichkeit 2 Tage früher, also am 4. September, auf dem Schlachtfeld des neuesten Vertreter der Erfolgsserie zu stehen.