Hier findet ihr alle Veröffentlichungen der kommenden Woche

Die relative Ruhe der letzten paar Wochen wird mit einem Knall beendet. Macht euch auf jede Menge neue Spiele im PlayStation Store gefasst. Den Knall müsst ihr euch allerdings selbst vorstellen. Digitale Produkte machen schließlich keine Geräusche. Also, legen wir los!

1. Madden NFL 19: Hall of Fame Edition

EA verfeinern mit dem neuesten Ableger ihrer erfolgreichen Sportreihe weiter ihre Adaption des amerikanischen Lieblingssports und warten mit Verbesserungen des Gameplays auf – sowohl auf als auch außerhalb des Feldes. Und wenn ihr es überhaupt nicht abwarten könnt, solltet ihr euch die heute veröffentlichte Hall of Fame Edition im PlayStation Store ansehen.

Sie gewährt euch drei Tage früheren Zugang zusammen mit einer Vielzahl weiterer Zusatzinhalte.

Verfügbar: 7. August

2. We Happy Few

Die geballte Ladung (fabrizierte und flüchtige) Freude schlägt endlich auf der PS4 auf. In diesem First-Person-Abenteuer erkundet ihr die zutiefst verstörenden Straßen von Wellington Wells und kämpft gegen die unter Drogen gesetzte Bevölkerung ums Überleben. Dank der prozedural generierten Levels bietet jeder Spieldurchlauf ein einzigartiges Erlebnis.

Verfügbar: 10. August

: Details zum Gameplay des abgedrehten Survival-Horrortitels We Happy Few Verfügbar: 10. August

3. Overcooked! 2

Macht euch bereit für einen Nachschlag des genüsslich-chaotischen Mehrspielertitels. Diesmal bringen Online-Küchen noch mehr Würze ins Spiel, und lassen euch mit Köchen aus aller Welt zusammen spielen. Zusätzlich stellen neue Herausforderungen eure Kochkünste auf die Probe, während ihr euch durch eine Vielzahl neuer Küchenlevels schnippelt.

Verfügbar: 7. August

: Macht euch gefasst auf Online-Küchen und noch verrücktere Köche in Overcooked! 2 am 7. August Verfügbar: 7. August

4. Dead Cells

Der so brutale wie wunderschöne Action-Plattformer findet endlich seinen Weg auf die PlayStation 4. Führt euren pfeilschnellen Entdecker in die Tiefen einer monstergefüllten Höllenlandschaft und stürzt euch in den Kampf. Und da es sich um ein Roguelike handelt, solltet ihr an jeder Ecke mit dem Tod rechnen.

Verbessert nach und nach eure Skills und schaltet neue Fähigkeiten frei, um mit jedem Durchlauf ein wenig länger zu überleben.

Verfügbar: 7. August

: 6 unerlässliche Gameplay-Tipps für den Side-Scroller Dead Cells Verfügbar: 7. August

5. Demo für Valkyria Chronicles 4

Taucht noch vor dem offiziellen Release in die vom zweiten Weltkrieg inspirierte Rollespielwelt von Valkyria Chronicles 4 ein. Während ihr euch für das komplette Spiel noch bis zum 25. September gedulden müsst, könnt ihr euch mit der Demo schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den tollen Wasserfarben-Stil und das tiefgängige Taktik-Gameplay holen.

Verfügbar: 7. August

6. Demo für Pro Evolution Soccer 2019

Weiter geht es mit noch einer Demo am Mittwoch, diesmal von Konamis Fußballtitel Pro Evolution Soccer 2019. Wähle zwischen 12 Mannschaften und spiele ein schnelles Match online oder ein Freundschaftsspiel offline.

Verfügbar: 8. August

Neue Vorbestellungen

Destiny 2 Collector’s Edition

Bungie leitet mit Forsaken das bisher spannendste Kapitel seines MMO-Shooters ein. Die komplette Geschichte erlebt ihr mit der Legendary Collection, welche neben dem Grundspiel die Erweiterungen Fluch des Osiris und Kriegsgeist enthält.

Verfügbar: 4. September

: Warum Bungie Cayde-6 in Destiny 2 sterben lässt Verfügbar: 4. September

