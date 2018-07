Das sind die Highlights dieser Woche im PlayStation Store: Far Cry 5 DLC: Gestrandet auf dem Mars, Adventure Time: Piraten der Enchiridion sowie Tempest 4000

Hier findet ihr alle Veröffentlichungen im PlayStation Store für diese Woche.

Diese Woche begrüßt der PlayStation Store den skurrilen DLC Gestrandet auf dem Mars von Far Cry 5, das farbenfrohe Mystery-Abenteuer Adventure Time: Piraten der Enchiridion sowie das Techno-Shoot-’em-up Tempest 4000. Lest weiter, um mehr darüber zu erfahren, und schaut euch die komplette Liste der neuen Veröffentlichungen an.

1. Far Cry 5 DLC (Gestrandet auf dem Mars)

Lasst im zweiten DLC von Far Cry 5 die Erde zurück und messt euch mit marsianischen Arachniden, um den Planeten vor einer Alien-Invasion zu retten. Wenn ihr auf dem Roten Planeten gelandet seid, ist eure Mission einfach: Zerstört so viele Arachniden wie möglich, um die Invasion zu stoppen und sicher nach Hause zurückzukehren.

2. Adventure Time: Piraten der Enchiridion

Das Land Ooo steht unter Wasser und es liegt an Finn und Jake, herauszufinden, was passiert ist. Helft Finn, Jake, BMO und Marceline, gefährliche Gewässer zu erkunden, nach Hinweisen zu suchen, Piraten zu verhören und Bösewichte zu bekämpfen, und das in einem witzigen, herrlich animierten Abenteuer. Taucht in eine originelle Geschichte von Adventure Time ein, synchronisiert von den Sprechern der Serie!

Verfügbar: 20.07.

3. Tempest 4000

Schießt Horden von Gegnern in Tempest 4000 nieder, einem rasanten Shoot-’em-up im Arcade-Stil mit atemberaubender, farbenfroher Grafik in wunderschönen 4K. Schreitet durch 100 einzigartige, geometrische Level und schließt sie ab, indem ihr Gegner mit verschiedenen Waffen und Power-ups zerstört. Dabei wird alles von einem pulsierenden Soundtrack untermalt, der von Techno-Tunes und den rhythmischen Beats der frühen 90er inspiriert wurde.

Verfügbar: 17.07.

Ab jetzt vorbestellen: Darksiders III

Macht euch bereit, Fury zu entfesseln, die mächtigste unter den Reitern, und begleitet sie, wenn sie sich von himmlischen Höhen in die Tiefen der Hölle kämpft, um auf dieser Reise das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen.

Neue PS4-Spiele