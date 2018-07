Das sind die Highlights dieser Woche im PlayStation Store: Defiance 2050, Shining Resonance Refrain, The Spectrum Retreat und vieles mehr ...

Hier findet ihr alle Veröffentlichungen für diese Woche

Diese Woche begrüßt der PlayStation Store den aufregenden Sci-Fi-MMO-Shooter Defiance 2050, Shining Resonance Refrain als JRPG mit ausgeprägtem Musikgeschmack und das mysteriöse Rätselspiel The Spectrum Retreat. Lest weiter, um mehr darüber zu erfahren, und schaut euch die komplette Liste der neuen Veröffentlichungen an.

1. Defiance 2050

Die Zeit ist gekommen, Defiance 2050 auszuprobieren – einen neuen Free-to-Play-Online-Shooter, der im Defiance-Universum spielt. Betretet eine dynamische, offene Welt, die es zu erkunden gilt und in der ihr euch durch storybasierte Missionen epischer Größenordnung kämpfen könnt. Beteiligt euch an massiven kooperativen Gefechten mit euren Freunden und nutzt Hunderte unterschiedlicher Waffen und Fähigkeiten, um es mit gewaltigen Alienbedrohungen in einer futuristischen Welt aufzunehmen.

Erscheinungsdatum: 10. Juli

2. Shining Resonance Refrain

Haltet ein böses Imperium davon ab, die Kraft der uralten Drachen für sich zu nutzen – in dem musikalischen Action-RPG Shining Resonance Refrain. Zusätzlich zu verbesserter Grafik enthält diese Neuauflage des japanischen PS3-Originals sämtliche DLC und einen brandneuen „Refrain”-Modus mit neuen Inhalten. Steuert Yuma Ilvern und haltet das Imperium davon ab, die Kraft der uralten Drachen auszunutzen.

Mehr Infos: 7 Dinge, die ihr über Shining Resonance Refrain wissen müsst, das diesen Sommer für PS4 erscheint

Erscheinungsdatum: 10. Juli

3. The Spectrum Retreat

Löst die Mysterien des Penrose Hotel in The Spectrum Retreat, einem storybasierten Rätselspiel aus der Ego-Perspektive. Ihr erwacht alleine und ohne Erinnerung an eure Vergangenheit oder Identität in dem beunruhigenden Penrose Hotel. Nur Bedienstete, die wie Schaufensterpuppen wirken, sind anwesend und ihr Grund, warum sie euch im Hotel festhalten, ist unklar. Zeigt euer Manipulationsgeschick und findet die Wahrheit heraus!

Mehr Infos: The Spectrum Retreat kommt als Puzzle mit Geschichte im Sommer auf PS4

Erscheinungsdatum: 11. Juli

Ab jetzt vorbestellen: Shenmue I & II

Holt vor Shenmue III noch die Anfänge von Ryo Hazukis Reise nach – in dieser ultimativen Version mit den ersten beiden Kapiteln des beliebten Abenteuers.

Neue PS4 Spiele

Diese Woche neu

Shining Resonance Refrain

10. Juli

MLB The Show 18 All Star Edition

9. Juli

Defiance 2050: Starter Class Pack

10. Juli

Defiance 2050: Ultimate Class Pack

10. Juli

Defiance 2050

10. Juli

Bomber Crew

10. Juli

Bomber Crew Deluxe Edition

10. Juli

Dream Match Tennis VR

10. Juli

All-Star Fruit Racing

13. Juli

The Spectrum Retreat

11. Juli

Insane Robots

10. Juli

LUMINES REMASTERED

10. Juli

LUMINES REMASTERED DIGITAL DELUXE DLC BUNDLE

10. Juli

LUMINES REMASTERED SOUNDTRACK SAMPLER

10. Juli

20XX

10. Juli

Code51: Mecha Arena

10. Juli

Blacksea Odyssey

11. Juli

The Journey Down: Chapter Three

11. Juli

Indie Darling Bundle Vol.2

11. Juli

Ice Cream Surfer

11. Juli

Super Destronaut DX

11. Juli

Rememoried

12. Juli

Earthfall

13. Juli

Koihime Enbu RyoRaiRai

13. Juli

Danger Zone 2

13. Juli

HOTEL TRANSYLVANIA

9. Juli

RACE ARCADE

10. Juli

THE CULLING 2

10. Juli

HOLY POTATOES! A WEAPON SHOP! EU

10. Juli

RUNESTONEKEEPER

10. Juli

SUPER DESTRONAUT DX

11. Juli

PHOBOS VECTOR PRIME: THE FIRST RING

11. Juli

DRIFT ZONE

13. Juli

PS4 DLC