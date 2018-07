Die Highlights der Woche im PlayStation Store: Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, The Lost Child, The Walker und vieles mehr

Seht euch alle neuen Titel der nächsten Woche an

Wir haben einen Stapel neuer Abenteuer, in die du diese Woche im PlayStation Store einsteigen kannst. Halte Ausschau nach Zombie-Action auf PlayStation VR mit The Walker oder kehre mit der Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered für eine epische, remasterte Zerstörung zum Mars zurück. Lest weiter, um mehr zu erfahren und seht euch die vollständige Liste der neuen Veröffentlichungen unten an.

1. Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

Kommt für die einfachen Wortwitze, bleibt für die umfassende und äußerst befriedigende Zerstörung in diesem frisch polierten Stück Sci-Fi-Action. In Red Faction könnt ihr erleben, wie Volition die ultra-spaßige Open-World-Formel nimmt, die es in seinem Saints Row-Franchise perfektioniert hat und an den futuristischen Guerillakrieg anpasst.

Erscheinungsdatum: 3. Juli

2. The Walker

Verbindet Feuerwaffen, Schwertkampf und Zaubersprüche, um in The Walker die Welt vor einer monströsen Dämonenarmee zu retten. Das Fantasy-Kampfspiel vor einer städtischen Kulisse ist exklusiv für PlayStation VR erhältlich. Als letzter bekannter Nachkomme der uralten Familie Fangxiang müsst ihr eurem Namen alle Ehre machen und Gegner mit magischen Bonusgegenständen und Zaubersprüchen aus dem Weg räumen.

Erscheinungsdatum: 6. Juli

Jetzt vorbestellen: Life is Strange 2

Bereitet euch auf die kommende Fortsetzung von Dontnods gefeiertem episodischem Abenteuer vor, mit einer neuen Besetzung von Charakteren in einem brandneuen Setting.