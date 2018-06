Das sind diese Woche die Highlights im PlayStation Store: The Awesome Adventures of Captain Spirit, Far Cry 3 Classic Edition, LEGO Die Unglaublichen und vieles mehr …

Seht euch den kompletten Plan für nächste Woche an

Diese Woche werden eure Kindheitsträume wahr mit The Awesome Adventures of Captain Spirit, Dontnods Prequel zum demnächst erscheinenden Life is Strange 2, das jetzt völlig kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden kann.

The Awesome Adventures of Captain Spirit ist ein eigenständiges Adventure außerhalb von Arcadia Bay und lädt euch ein, in die Fußstapfen des 9-jährigen Chris zu treten – einem abenteuerlustigen Jungen mit viel Fantasie, der auf seine bisher ungewöhnlichste Expedition geht!

Außerdem ist der neueste DLC zu Call of Duty WWII erschienen, der den Ego-Shooter-Blockbuster um 3 Multiplayer-Karten, ein neues Zombie-Kapitel und vieles mehr erweitert. Ubisofts Far Cry 3 feiert sein Debüt auf PS4 mit einer überarbeiteten Classic Edition, und das neueste Abenteuer der LEGO-Reihe bringt mit LEGO Die Unglaublichen Disneys Superhelden-Familie Parr auf PS4.

1. Call of Duty: WWII – The United Front: DLC-Paket 3

In United Front, dem dritten DLC-Paket von Call of Duty: WWII, schlagen die Alliierten zurück. Erlebt den dramatischen Feldzug in Richtung Berlin auf drei neuen Multiplayer-Karten: Stalingrad, Market Garden und Monte Cassino. Schließt euch in einem einzigartigen Zombie-Erlebnis neuen Helden an und rückt in der neuen, zielbasierten Kriegsmodus-Mission Operation Supercharge in Nordafrika vor.

Egal ob du Fußball-, Golf- oder Tennisfan bist: Sichere dir jetzt das #SkyTicket zum Angebotspreis und sei live dabei! Alle Infos → https://t.co/XWREFPW4rW @SkyTicketDE pic.twitter.com/6h1l9ZkbXE — PlayStationDE (@PlayStationDE) June 22, 2018

2. The Awesome Adventures of Captain Spirit

Werdet zu Captain Spirit und dem Superhelden, der ihr schon immer sein wolltet, in The Awesome Adventures of Captain Spirit, Dontnods kostenlosem Demoset aus dem Universum von Life is Strange. Schlüpft in die Rolle von Chris, einem normalen 9-jährigen Jungen mit viel Fantasie, die ihn in alle möglichen Abenteuer führen wird. Dieses eigenständige Adventure bietet euch außerdem einen kleinen Vorgeschmack auf die brandneue Story und die Charaktere von Life is Strange 2 … aber nur, wenn ihr clever genug seid, um die Hinweise richtig zu kombinieren!

Verfügbar: 26. Juni

3. Far Cry 3 Classic Edition

Weit jenseits jeder Zivilisation liegt eine geheimnisvolle Insel, die von einer gnadenlosen Piratenbande überrannt wird. Auf einer Reise mit Freunden werdet ihr gefangen genommen, geschlagen, bedroht und eurem Schicksal überlassen. Eure einzige Hoffnung aufs Überleben liegt in der Aufdeckung der dunklen Geheimnisse der Insel und ihrer verwirrten Bewohner. Allein am Ende der Welt müsst ihr einen Weg finden, um zurückzuschlagen und dieser Insel des Wahnsinns zu entkommen.

Verfügbar: von 26. Juni

4. LEGO Die Unglaublichen

Kämpft als Superhelden-Familie Parr in dem von beiden Filmen inspririerten LEGO Die Unglaublichen gegen das Verbrechen. Erkundet actiongeladene Story-Level und nutzt eure einzigartigen Superkräfte, um die Schurken der Stadt der Gerechtigkeit zuzuführen – entweder auf eigene Faust oder im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler zusammen mit einem Freund.

Verfügbar: von 26. Juni

5. FIGHTING EX LAYER

Bereitet eure Fäuste auf Fighting EX Layer vor, dem neuesten Kampfspiel von Arika und würdigen Nachfolger von Street Fighter EX. Wählt einen von 13 Kämpfern aus Street Fighter EX und zeigt euren Gegnern, was ihr draufhabt. Verleiht dem Kampf mehr Würze und passt euren Kampfstil dank dem brandneuen Gougi-Boost-System mit zusätzlichen Boni und Verbesserungen an!