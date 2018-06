Die PlayStation Store-Highlights der Woche: Offene Beta von The Crew 2, Kona VR, BlazBlue: Cross Tag Battle und mehr …

Der vollständige Release-Zeitplan für die kommende Woche

Die E3 ist offiziell vorüber und während das Convention Center in Los Angeles seine Pforten für die eifrigen Gamer aus aller Welt geschlossen hat, feilen unsere Lieblingsstudios weiterhin im Hintergrund an ihren bevorstehenden Releases.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch wie immer auf tolle neue Spiele im PlayStation Store freuen. Diese Woche erwarten euch zwei spannende Mysteryspiele für PlayStation VR. The Exorcist: Legion VR nimmt euch mit in eine gespenstische Pfarrgemeinde von Boston, während Kona VR euch in das raue Kanada der 1970er Jahre entlässt. Beide Titel warten mit jeder Menge Geheimnisse auf, die es zu entdecken gilt.

Und wenn das nicht so euer Ding ist, könnt ihr vom 21. bis zum 25. die offene Welt von The Crew 2 unsicher machen und mit der offenen Beta des Rennspiel-Blockbusters am Boden, in der Luft oder zu Wasser von Küste zu Küste heizen.

1. Offene Beta von The Crew 2

Willkommen in Motornation! Wählt aus einer Reihe von Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen das Gefährt eurer Wahl und erlebt den Nervenkitzel des amerikanischen Motorsports in einer aufregenden offenen Welt. Stellt euch der Herausforderung zu Boden, in der Luft oder im Wasser. Euer großer Durchbruch ist zum Greifen nah!

Mehr Infos: 5 Dinge, die ihr an der Harley-Davidson Iron 883 in The Crew 2 lieben werdet

Verfügbar: von 21. bis 25. Juni

2. Kona VR

Begebt euch zurück in die 1970er Jahre und entdeckt die bizarren Geheimnisse einer abgelegenen, vollständig menschenleeren Kleinstadt tief in der eisigen Wildnis von Kanada. Kona kombiniert eine clevere Mischung aus Survival, Exploration und Mordgeschichte zu einem eigentümlichen und zutiefst atmosphärischen Supernatural-Thriller.

Erscheinungsdatum: 19. Juni

3. BlazBlue: Cross Tag Battle

Macht euch bereit für einen Zusammenstoß galaktischer Ausmaße, wenn das BlazBlue-Universum auf eine Reihe von All-Stars aus BlazBlue, Atlus’ Persona 4 Arena, French Breads Under Night In-Birth und Rooster Teeths Webserie RWBY trifft. Wählt euer Team und stürzt euch in rasante 2v2-Kämpfe mit knackigen Mechaniken, flüssigem Gameplay und atemberaubender 2D-Grafik.

Erscheinungsdatum: 22. Juni

4. The Exorcist: Legion VR

Ihr findet euch am Tatort eines finsteren Verbrechens in einer kleinen Pfarrgemeinde von Boston wieder. Gelbe Absperrbänder schmücken den Raum. Überall ist Blut … sogar an der Zimmerdecke. Etwas Schreckliches ist passiert und das war erst der Anfang …

Erscheinungsdatum: 19. Juni

5. Haimrik

Erlebt die Macht der Worte und begebt euch auf ein ungewöhnliches Abenteuer voller Magie, Ritter und Drachen! Haimrik ist eine interaktive, mittelalterliche Geschichte gespickt mit einzigartigen Worträtseln.

Nachdem ein exzentrischer junger Schreiberling aus Versehen einen uralten verzauberten Folianten mit seinem eigenen Blut beschreibt (wer hätte gedacht, dass Schreiben so gefährlich sein kann), findet er sich in einer seltsam wortreichen Welt wieder, wo die Sätze unter seinen Füßen zu den Werkzeugen werden, die er braucht, um aus seinem gefährlichen mittelalterlichen Albtraum zu entkommen.

Macht euch gefasst auf übellaunige Drachen, böse Zauberer und eine ganze Reihe von lustigen Rätseln. Entdeckt den Schriftsteller in euch!

Erscheinungsdatum: 19. Juni