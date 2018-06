Die PlayStation Store-Neuerscheinungen der Woche: Unravel Two, Prey: Mooncrash, Jurassic World Evolution

Außerdem: Fallout Shelter und die restlichen neuen Releases dieser Woche

Seid ihr schon bereit für die PlayStation E3-Pressekonferenz? Bestimmt seid ihr es! Ihr könnt euch das Warten jedoch versüßen, denn in den letzten 48 Stunden gab es einige überraschende Releases im PlayStation Store. Der wollbasierte Puzzle-Platformer Unravel Two von EA, das abhängig machende Fallout Shelter von Bethesda und der Lunar-Bound DLC für Prey: Mooncrash, sind ab sofort erhältlich.

Aber das ist noch nicht alles was der PlayStation Store diese Woche zu bieten hat: erschaffe deinen eigenen Dinosaurier-basierten Vergnügungspark in Jurassic World Evolution, oder jage deine Gegner als Ratchet & Clank im hektischen Super Bomberman R in die Luft.

Hier die Highlights der Woche im Überblick:

Unravel Two

Warum ihr es spielen solltet: EA hat mit der farbenfrohen Fortsetzung zu ihrem Platformer Unravel von 2016, die 1. Überraschungsankündigung der Woche gemacht. Schlüpft in die Rolle von Yarny und seinem Freund und überwindet mithilfe ihrer Fäden Puzzle und Plattform-basierte Herausforderungen. Ihr könnt das Spiel sowohl allein, als auch zu zweit mit einem Freund im Koop-Modus genießen.

Mehr Infos: Koop-Puzzle-Plattformer Unravel Two nach Überraschungsvorstellung auf der E3 jetzt für PS4 erhältlich

Jurassic World Evolution

Warum ihr es spielen solltet: Hab ihr schonmal von einem (oder ein paar duzend) Dinosaurier als Haustier geträumt? Dann können wir euch diesen Traum erfüllen. Baut euren eigenen prähistorischen Verknügungspark in Jurassic World Evolution und werdet der Direktor dieser ultimativen Touristenattraktion. Übernehmt die Verantwörtung für die legendären Inseln des Muertes Archipelagos und stellt die Wunder und die Gefahren der unglaublichsten Kreaturen, welche jemals auf unseren Planeten gelebt haben, zur Schau.

Erhältlich ab: 12. Juni

Fallout Shelter

Warum ihr es spielen solltet: Übernehmt die Kontrolle über euren eigenen Untergrund-Vault von Vault-Tec. Baut und organisiert den perfekten Schutzbunker, kümmert euch um eure Bewohner um ihre Zufriedenheit zu gewährleisten, besorgt Nahrung und beschützt sie vor den Gefahren des Ödlandes.

Erhältlich ab: jetzt

Prey: Mooncrash

Warum ihr es spielen solltet: Versucht um jeden Preis der geheimnisvollen TranStar Mondbasis zu entkommen. Aufgepasst: Die Herausforderungen, die ihr überwinden müsst, ändern sich jedes Mal wenn ihr das Spiel startet. Die Gegner auf die ihr trefft, die Gefahren die ihre überwinden müsst, eure Ziele und die Belohnungen, die ihr findet, werden sich immer wieder für eine dynamische Herausforderung mit viel Wiederspielwert verändern. Zur Info: Ihr benötigt das Spiel Prey um diesen DLC spielen zu können.

Erhältlich ab: jetzt

Super Bomberman R

Warum ihr es spielen solltet: Bomberman ist zurück, und er hat ein paar Freunde mitgebracht! Und was wäre ein besserer Weg Bomberman für PlayStation willkommen zu heißen, als mit den PS Ikonen Ratchet & Clank, die unserem Helden dabei helfen, eine ganze Galaxie zu retten? Bezwingt den bösen Imperator Buggler alleine oder mit einem Freund im Story-Modus, oder beweist euer Geschick im Multiplayer-Battle-Modus, entweder lokal oder online in einem explosiven 8-Spieler Showdown!