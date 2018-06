Die PlayStation Store-Highlights der Woche: OnRush, Vampyr, MotoGP

Plus der neue Far Cry 5-DLC und die restlichen neuen Releases dieser Woche

Seid ihr schon im E3-Fieber? Falls ihr schon die Stunden bis zu den Festivitäten der nächsten Woche zählt, haben wir die perfekte Ablenkung. In Wirklichkeit haben wir einen ganzen Store voller Ablenkungen.

Nutzt eure energiegeladene Vorfreude für rasante Runden in MotoGP 2018 oder perfektioniert eure Tricks in OnRush. Macht euch auf eine explosive Reise nach Vietnam und rettet Soldaten in Far Cry 5: Hours of Darkness. Dschungelwandern nicht euer Fall? Wie wäre es mit Schleichen im Viktorianischen London in Vampyr? Und falls ihr immer noch ganz hibbelig für unsere E3-Präsentation seid, gibt es viele weitere neue Spiele in dieser Woche: hier die komplette Liste.

1. Vampyr

Warum ihr es spielen solltet: In diesem Third-Person-Action-Rollenspiel ringt ihr zwischen dem Hippokratischen Eid und eurer Blutlust. Mit dem viktorianischen London als Kulisse, spielt ihr einen Arzt, der zum Vampir geworden ist. Die Entwickler hinter dem Spiel? Die talentierten Leute von Dontnod, die schon das von Kritikern ausgezeichnete Indie-Drama Life is Strange entwickelt haben.

Neue Infos zu den Kämpfen in Vampyr auf PS4 Erscheinungsdatum: 5. Juni

2. MotoGP 2018

Warum ihr es spielen solltet: Das Spitzenstudio fürs Rennfahren auf zwei Rädern kehrt zu den berühmten Kursen der MotoGP zurück. Die 2018-Edition erscheint mit einem umfassenden Karrieremodus, 19 offiziellen Strecken, die erstmals in der Unreal Engine realisiert wurden.

Milestone lässt mit MotoGP 18 und MXGP Pro auch dieses Jahr die Bike-Motoren schnurren Erscheinungsdatum: 7. Juni

3. Far Cry 5 – Hours of Darkness

Warum ihr es spielen solltet: Der erste von drei – richtig gelesen, DREI – üppigen Story-DLCs für Ubisofts Open-World-Shooter erscheint. Dieser bringt die Action nach Vietnam, mit neuen Waffen und zwei freischaltbaren Modi: Survival für spannungsvolle Erkundungen, Action Movie für bombastische Blockbuster-Thrills.

Wie Far Cry 5 mit der Zeit expandieren und weiter gehen wird als je zuvor Erscheinungsdatum: 6. Juni

4. Onrush Deluxe Pack

Warum ihr es spielen solltet: Die ehemaligen Motorstorm-Entwickler lassen ihre neue Vision für das Arcade-Racing-Genre frei. Team-basiertes kompetitives Racing rund um das ganze Land, in dem das Landen von atemberaubenden Tricks und nicht die Position im Rennen entscheidet, wer aufs Siegerpodium steigen wird.

6 Expertentipps für die offene Beta von ONRUSH, die diese Woche auf PS4 startet Erscheinungsdatum: 6. Juni

5. The Elder Scrolls Online: Summerset Isle