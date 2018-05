5 große neue Releases diese Woche im PlayStation Store die ihr nicht verpassen solltet

Street Fighter 30th Anniversary, Sega Mega Drive Collection und To The Top sind unter den Neuzugängen

Nostalgie pur diese Woche im PlayStation Store! 12 klassische Street Fighter-Spiele vereint in der Street Fighter Anniversary Collection zum 30-jährigen Jubiläum der Serie und 50 Retrohits erscheinen mit der Sega Mega Drive Collection. Erlebt das Goldene Zeitalter der Arcade Games erneut und das bequem von Zuhause aus!

Überdies bietet To The Top eine aufregende Parkour-Erfahrung auf PlayStation VR, Yoku’s Island Express ist eine einzigartige Mischung aus Pinball und Erkundung in einer farbenfrohen handgemalten Welt, und der Cyber-Noir-Action-Plattformer Shift Quantum verlangt euch kreative Rätsellösungen ab.

1. Street Fighter 30th Anniversary

Feiert das 30-jährige Jubiläum der Street Fighter-Reihe mit einer Auswahl an 12 Arcade-Titeln, jeder Einzelne ein Meilenstein der Serie. Spieler auf der ganzen Welt können nun ihren DualShock 4 oder ihren favorisierten PS4 Fight Stick nehmen und in ihrer Nostalgie frönen. Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: 3rd Strike sind auch Online spielbar!

Mehr Infos: Die Street Fighter 30th Anniversary Collection für PS4 vorbestellen und Ultra Street Fighter IV gratis dazu erhalten

Die Street Fighter 30th Anniversary Collection für PS4 vorbestellen und Ultra Street Fighter IV gratis dazu erhalten Erscheinungsdatum: 29. Mai

2. Sega Mega Drive Collection

50 Sega Mega Drive-Klassiker gebündelt in diesem Paket gefüllt mit Arcade-Plattformern, Shootern, Beat’em Ups und Puzzle-Spielen bis zum Abwinken. Sonic the Hedgehog 2, Shining Force, Phantasy Star, Space Harrier, alle drei Streets of Rage-Spiele… genießt einige der besten Spiele der 16-Bit-Generation mit brandneuem Online-Multiplayer, Trophäen, gespiegelten Modi, Rückspulfunktion und Speicherständen.

Mehr Infos: Die Entwickler bei Sega stellen ihre Lieblinge unter den „Sega Mega Drive"-Klassikern vor

Die Entwickler bei Sega stellen ihre Lieblinge unter den „Sega Mega Drive”-Klassikern vor Erscheinungsdatum: 29. Mai

3. To The Top

Erfahrt die Freiheit der schnellen Fortbewegung, stellt eure übermenschliche Parkour-Fähigkeiten unter Beweis und steuert einen fortschrittlichen Roboterkörper, um über 35 Level mit Hindernissen, Prüfungen und atemberaubenden Herausforderungen zu überstehen – alles aus der Ego-Perspektive.

Habt ihr die Kunst der risikoreichen Fortbewegung in der Luft erst einmal gemeistert, stürzt euch Online und stellt euch den Wettkampf mit anderen Spielern, um rekordbrechende Läufe abzulegen und fordert eure Freunde heraus, es noch besser zu machen.

Entkommt den Grenzen der Realität und probiert euch an irrsinnigen Stunts mit vollem Support für entweder zwei PlayStation Move-Controller oder einem einzelnen DualShock 4-Controller. Erscheinungsdatum: 29. Mai

4. Yoku’s Island Express

Yoku stellt sich den Widrigkeiten inmitten der Mokunama Berge, um ein festliches Zusammenkommen zu organisieren. Erkundet eine von Hand gemalte Insel und schaltet unglaubliche neue Fähigkeiten in diesem farbenfrohen Pinball-Plattformer frei. Flippert und bumpert den kleinen Protagonisten Yoku herum, entdeckt das Geheimnis des Fruchtaltares und erweckt einen alten Gott aus dessen Schlummer.

Eine einzigartige Mischung aus Pinball-Mechaniken und der Erkundung einer offenen Welt, die zum Flippen und Bumpern auf der Mokumana Insel einlädt! Erscheinungsdatum: 29. Mai

5. Shift Quantum

Könnt ihr aus dem Labyrinth entkommen und Glück finden? Das dystopische Programm Shift Quantum testet eure Fähigkeit, die Welt zu verschieben, eure Umgebung zu verdrehen und euren Verstand zu verbiegen. Entflieht aus 117 Leveln der Kampagne, indem ihr die Welt umstellt, Raum erschafft und Hürden in Fluchtwegen verwandelt. Dieser wunderschöne Schwarz-Weiß-Action-Puzzle-Plattformer wird mit Sicherheit euer kreatives Denken herausfordern.

Mehr Infos: Meistert den negativen Raum, um im PS4-Action-Puzzler Shift Quantum einem dystopischen Experiment zu entkommen

Meistert den negativen Raum, um im PS4-Action-Puzzler Shift Quantum einem dystopischen Experiment zu entkommen Erscheinungsdatum: 30. Mai