5 große Releases kommen diese Woche für euch in den PlayStation Store

Detroit: Become Human, Dark Souls Remastered und H1Z1 unter den Neuankömmlingen

Diese Woche widmen wir uns großen moralischen Fragen in Detroit: Become Human, einem Neo-Noir-Thriller, der in der nahen Zukunft einer Metropole angesiedelt ist, die durch eine neue Technologie wiederbelebt wurde. Entscheidet über das Schicksal von drei sehr unterschiedlichen Androiden in der spannenden, intensiven Geschichte, in der eure Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben.

Im PlayStation-Store heißen wir außerdem Hidetaka Miyazakis genre-definitierenden RPG-Klassiker, Dark Souls Remastered, willkommen. Begebt euch zurück in das unglaubliche Universum, das optisch und performance-technisch ganz neu aufgelegt wurde.

1. Detroit: Become Human

Quantic Dream schafft hier einen Thriller, in dem ihr über das Schicksal von drei Androiden entscheidet. Mitten in einer beeindruckenden Vision von Detroits Zukunft kontrolliert ihr Conner, einen besonderen Polizei-Prototypen, Kara, eine Androidin auf der Flucht mit einem kleinen Mädchen, und Markus, einen Abweichler, der sich von seiner Programmierung befreit hat und der wachsenden Revolution der Androiden beigetreten ist. Sie müssen entscheiden, wer sie sein wollen – mitten in einer Gesellschaft voller Verfolgung und Gewalt.

Warum ihr es spielen solltet: Detroit: Become Human ist Quantic Dreams ambitioniertester Titel. Wie weit geht ihr für eure Freiheit?

Erscheinungsdatum: 25. Mai

2. Darks Souls Remastered

Ob ihr schon lange Fan seid oder neu in das Universum von Dark Souls einsteigt: Erlebt das genre-definierende Spiel auf höchstem Detailgrad, mit besserer Framerate und Auflösung. Erschafft Charaktere und passt sie mit hunderten von Kombinationen von Waffen, Ausrüstung und magischen Zaubersprüchen an euren Spielstil an – und erkundet die spannenden Welten von Lordran.

Warum ihr es spielen solltet: Wählt eure Zugehörigkeit zu einer der neun Bündnisse und tretet online weiteren bei. Werdet ihr Teil einer freundlichen Kooperation?

Erscheinungsdatum: 25. Mai

3. H1Z1: battle royale open beta

Trainiert eure Fähigkeiten und versucht euch am adrenalin-gespickten Action-Shooter – und das noch vor dem Free-To-Play-Release nächsten Monat. Kämpft mit Fallschirmspringern in actiongeladenen Strategiematches und bleibt dem Killergas immer einige Schritte voraus. Werdet ihr der letzte sein, der die Runde überlebt?

Warum ihr es spielen solltet: H1Z1 ist eine reine Battle-Royal-Erfahrung, die ihr im Moment zur perfekten Zeit ausprobieren könnt.

Erscheinungsdatum: 22. Mai

4. Animal Force

Willkommen zur Tierschau! Animal Force ist ein Tower-Defence Action-Game für PlayStation VR, in dem ihr Tiere mit Superkräften nutzt, um die Welt vor einer Alieninvasion zu bewahren. Platziert eure tapferen Verteidigungsgruppen irgendwo im 3D-Raum und nutzt den PS-Move-Controller, um ihnen im Kampf gegen die Gegner zu helfen.

Warum ihr es spielen solltet: Jedes Tier hat einzigartige Fähigkeiten – und ihr müsst die strategisch einsetzen und koordinieren, um den Angriff abzuwehren.

Erscheinungsdatum: 22. Mai

5. Tennis World Tour

Spielt als Roger Federer, Angelique Kerber, Stan Warinka oder einer der anderen großen Namen der 31-Mann-starken Auswahl der besten Tennisspieler der Welt. Zum ersten Mal in einem Tennisspiel werden auch die taktischen Aspekte des Sports eingebaut und durch ein System von Fähigkeiten-Karten abgebildet. Probiert euch im Karriere-Modus aus oder spielt online in schnellen Matches, Ranglistenspielen oder wöchentlichen Herausforderungen.

Warum ihr es spielen solltet: Ihr glaubt, ihr könnt die Spielplätze der Welt beherrschen? Zeigt es allen im Online-Modus.

Erscheinungsdatum: 22. Mai

Ihr glaubt, ihr könnt die Spielplätze der Welt beherrschen? Zeigt es allen im Online-Modus. Erscheinungsdatum:22. Mai