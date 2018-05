4 neue Games, die ihr euch diese Woche im PlayStation Store ansehen solltet

Plus die ganze Liste von neuen Releases, die diese Woche in den PlayStation Store kommen

PS Blog Team:

Diese Woche kehrt ein Kult-Klassiker auf die PS4 zurück, in der Form des Action-RPGs Dragon’s Crown Pro. Dieses Remaster von Vanillawares Sidescroller Beat em’ up bekommt die volle 4k-Behandlung sowie neu aufgenommene Tracks, die von einem Orchester live aufgenommen wruden. Falls ihr diesen epischen Fantasy-Klassiker auf PS3 oder PS Vita angefangen habt, könnt ihr sogar eure Speicherdaten übertragen und auf der PS4 weitermachen!

Weiters zeigt die offene Beta von Onrush die einzigartige Angehensweise zu Arcade-Racing, indem es sich auf akrobatische Tricks und Physik verneinende Sprints konzentriert. Macht ab dem 17. Mai, 15:00 bis Montag, dem 21. Mai 23:00 mit.

1. Dragon’s Crown Pro

Kehrt mit Dragon’s Crown Pro in das Königreich Hydeland zurück, wenn Vanillawares Action-RPG mit verbesserter Grafik und 4k-Support für PS4 erscheint. Entdeckt die Storybook-Ästhetik des Spiels wieder, zusammen mit den Soundtrack von Hitoshi Sakimoto, der die komplett überarbeiteten Nummern mit einem Live-Orchester aufgenommen hat. Erkundet die magischen Dungeons und stellt euch Drachen alleine oder mit bis zu 3 Spielern online.

Warum ihr es spielen solltet: Mit online Cross-Plattform Multiplayer könnt ihr euch sogar mit Spielern auf PS3 und PS Vita verbünden.

Erscheinungsdatum: 15. Mai

2. Onrush Beta

Die Stampede kommt – seid ihr bereit für den Rush? Onrush ist ein unnachgiebiges All-out Arcade Racing-Game bei dem ihr der Physik trotzt und in rasend schnellen, actionreichen Rennen antretet. Codemasters visuell beeindruckendes Rennspiel geht diese Woche in die Beta, also macht beim adrenalingeladenen Spaß mit und zerquetscht eure Gegner mit Stil!

Warum ihr es spielen solltet: Das ist eure Chance, eure Tricks vor dem Erscheinen des Spiels auszuprobieren!

Open beta: 17. Mai

3. Omensight

Von den Machern von Stories: The Path of Destinies kommt Omensight, ein verzweigtes Mystery-Abenteuer mit einer komplexen Storyline voller Konflikt, Loyalität, Verrat, Verschwörungen, Mythologie und Mord. Taucht in die Erzählung ein, in der eure Entscheidungen jeden Schritt der Story bestimmen. Passt gut auf die Hinweise und Tipps auf, die eure Begleiter euch geben, während ihr versucht, den Mord an der Gottlosen-Priesterin Vera zu lösen.

Warum ihr es spielen solltet: Verhindert in Sparhead Games' Mord-Mysterium unter anderem die Apokalypse!

Erscheinungsdatum: 15. Mai

4. Wizard of Legend

Wizard of Legend ist ein schnelllebiger Dungeon Crawler mit einem magischen Twist! Ihr müsst keine schweren Schwerter oder Waffen tragen, wenn ihr Feuerbälle, Eiswände oder Flüche auf eure Gegner werfen könnt! In dieser neuen, actionreichen Fassung von Magie könnt ihr und ein Freund zerstörerische Kombos auf Gegner niederregnen lassen, während ihr eure Zauber aneinanderreiht. Schaltet über hundert elementare Zauber frei und entdeckt Kombinationen und Synergien, um epische Kombos zu kreieren. Keine Zauberstäbe, lange Bärte oder lange Sprüche werden hier benötigt!

Warum ihr es spielen solltet: Schnappt euch einen Freund und versucht, die chaotischen Prüfungen zusammen im Couch Koop-Modus von Wizards of Legend zu bestehen.

Warum ihr es spielen solltet: Schnappt euch einen Freund und versucht, die chaotischen Prüfungen zusammen im Couch Koop-Modus von Wizards of Legend zu bestehen.

Erscheinungsdatum: 15. Mai