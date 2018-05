5 PlayStation-Veröffentlichungen, die ihr diese Woche nicht verpassen solltet

Plus der vollständige Release-Zeitplan für den PlayStation Store in dieser Woche

Diese Woche begrüßt Conan der Barbar euch in den brutalen Landen von Conan Exiles, einer riesigen offenen Welt, in der das Überleben kein Zuckerschlecken ist. Außerdem kommt die zweite Erweiterung zum Sci-Fi-Blockbuster Destiny 2 aus dem Hause Bungie. Im nächsten Kapitel des epischen Abenteuers eures Hüters macht ihr euch auf zu den eisigen Polkappen des Mars.

Auf PS VR könnt ihr in Floor Plan VR eine rätselhafte Point-and-Click-Aufzugfahrt erleben oder mit den unglaublichen Malwerkzeugen von CoolPaintr in einer 3D-Umgebung den Künstler in euch entdecken.

1. Conan Exiles

Könnt ihr in der gnadenlosen, brutalen Welt von Conan dem Barbaren überleben? Im neuesten Survival-Spiel von Funcom haben nur die Härtesten der Harten eine Chance, sich in der riesigen und gefährlichen offenen Welt durchzusetzen.

Festigt die Stellung eures Clans, baut euer Königreich auf und führt mit Schwertern, Bögen und Belagerungswaffen einen gnadenlosen Krieg gegen eure Feinde.

Warum ihr es spielen solltet: Versucht, in den heimtückischen Landen des Conan-Universums im lokalen Einzelspieler oder persistenten Online-Multiplayer zu überleben.

2. Destiny 2 – Erweiterung II: Kriegsgeist

Die Reise eures Hüters setzt sich in Kriegsgeist fort, der zweiten Erweiterung zu Destiny 2. Ana Bray, eine Hüterin, die lange als verschollen galt, sucht nach einer Verbindung zu ihrer Vergangenheit. Sie entdeckt den Kriegsgeist Rasputin sowie eine uralte und feindselige Schar-Armee, die den Gott Xol anbetet.

Helft Ana, ihre Vergangenheit zu ergründen und den riesigen Wurmgott der Schar zu zerstören, bevor es zu spät ist.

Warum ihr es spielen solltet: Erkundet die polaren Eiskappen des Mars und taucht ein in neue Strikes, neue Story-Missionen und einen brandneuen Raid-Trakt.

3. Floor Plan VR

Verrückt, was bei einer einzigen Aufzugfahrt so alles passieren kann! Das temporeiche Puzzle-Adventure Floor Plan spielt komplett in einem Aufzug. Schafft ihr es bis ganz nach oben? Ihr müsst vom Keller bis zum Dach Gegenstände entdecken und herausfinden, wie sie zusammenhängen. Außerdem lernt ihr im Laufe des Spiels einige abgedrehte und urkomische Charaktere kennen.

Auf geht’s!

Warum ihr es spielen solltet: Floor Plan ist eine neue Interpretation eines klassischen Genres und hebt das Point-and-Click-Gameplay dank Virtual Reality auf ein neues Niveau!

4. CoolPaintrVR

In CoolPaintrVR verwandelt ihr euren PS Move-Motion-Controller in einen Pinsel und werdet kreativ! Lasst eurer Phantasie freien Lauf und malt in einer 3D-Umgebung, in der ihr eure Gemälde von innen betrachten könnt. Erschafft 3D-Modelle aus handgezeichneten Formen, dank einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche – die aber für erfahrene Künstler auch haufenweise fortgeschrittene Features bietet.

Dank der umfangreichen Auswahl an Werkzeugen und tonnenweise tollen Pinseln könnt ihr so gut wie alles malen, was eure Vorstellungskraft erlaubt.

Warum ihr es spielen solltet: CoolPaintrVR ist die perfekte App, um euren inneren Künstler zu entfesseln und nach einem harten Tag zu entspannen.

CoolPaintrVR ist die perfekte App, um euren inneren Künstler zu entfesseln und nach einem harten Tag zu entspannen.

5. Laser League

Laser League ist das neue Arcade-Spiel von Roll7. In einem rasanten, futuristischen Sport treten Teams aus zwei oder drei Spielern gegeneinander an. Hier zählen Reflexe, Taktik und Strategie. Analysiert die Muster der verschiedenen sich bewegenden Laser in der Arena und manipuliert die Puzzles, um das andere Team mit euren eigenen Lasern auszuschalten.

Arbeitet als Team und spielt als eine von 6 verschiedenen Klassen, die jeweils auf andere Weise zum Spiel beitragen.