Neuerscheinungen im PlayStation Store: Battlezone Gold Edition, Guns of Icarus Alliance uvm.

Und die komplette Liste der PlayStation Store-Veröffentlichungen in dieser Woche

Diese Woche begrüßt das rasante Multiplayer-Spiel Battlezone neue Panzerfahrer mit seiner Gold Edition, die es Spielern mit oder ohne PS VR-Headset ermöglicht, sich in wunderschönen, aber tödlichen Landschaften zu messen.

Wenn ihr euren Kampf lieber am Himmel als am Boden führen möchtet, dann haltet Ausschau nach Guns of Icarus Alliance. Werdet Teil einer vierköpfigen Crew, die auf den Winden segelt und zusammenarbeitet, um den von Gegnern wimmelnden Himmel zu beherrschen.

Falls beides nicht nach eurem Geschmack ist, keine Sorge! Es gibt diese Woche noch viele weitere Veröffentlichungen im PlayStation Store, aus denen ihr wählen könnt.

1. Battlezone Gold Edition

Springt ins Cockpit des mächtigsten Panzers der Galaxie. Dank eines kostenlosen Updates für alle Battlezone-Spieler kann Rebellions Battlezone jetzt mit oder ohne VR-Headset gespielt werden.

Neulinge können sich die Gold Edition, die alle bisherigen Zusatzinhalte des Spiels enthält, schnappen und sich dann allein oder mit Freunden durch eine prozedural generierte Kampagne kämpfen − oder mit dem von den 80er-Jahren inspirierten Classic Mode in die Vergangenheit eintauchen.

Warum ihr es spielen solltet: Weil dieser 80er-Jahre-Klassiker brillant in die Moderne versetzt wurde. Fesselnd und voller Arcade-Nervenkitzel – ein Panzer-Shooter mit einzigartiger Identität.

6 Gründe, wieder bei Battlezone einzusteigen Verfügbar: 1. Mai

2. Guns of Icarus Alliance

In Guns of Icarus Alliance, dem ultimativen teambasierten Steampunk-Luftschiff-Kampfspiel, betretet ihr eine von Maschinen verwüstete Welt. Ob als Pilot, Techniker oder Schütze – schließt euch einer der sechs Fraktionen an und nehmt an epischen PvP- und PvE-Schlachten teil, um die Herrschaft über den Himmel zu erlangen. Bis zu 32 Spieler kämpfen um die Luftherrschaft, wobei jeweils vier Spieler ein Schiff bemannen.

Warum ihr es spielen solltet: Erfolg oder Misserfolg hängen von der Teamarbeit ab. Ihr steht also unter Druck, eure Rolle zu perfektionieren und dafür zu sorgen, dass andere es auch tun!

Schwingt euch mit Guns of Icarus Alliance in die Lüfte, ab 1. Mai für PS4 erhältlich Verfügbar: 1. Mai

3. Super Mega Baseball 2

Dank der überzeugenden Physik, der fein abgestimmten Baseball-Simulation und der zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten des Schwierigkeitsgrades ist Super Mega Baseball 2 das perfekte Spiel für Baseballfans und Neulinge gleichermaßen. Macht euch auf heiße Matches im Koop- oder Versus-Modus gefasst, online oder lokal.

Warum ihr es spielen solltet: Stellt euch der ultimativen Herausforderung – aktiviert die „Ego”-Schwierigkeit und schaut, ob ihr es mit nur einem Pitcher schafft, dass keiner der Batter auch nur eine Base erreicht.

Stellt euch der ultimativen Herausforderung – aktiviert die „Ego"-Schwierigkeit und schaut, ob ihr es mit nur einem Pitcher schafft, dass keiner der Batter auch nur eine Base erreicht.

Verfügbar: 1. Mai

4. City of Brass

Willkommen bei City of Brass, ein von erfahrenen BioShock-Entwicklern geschaffenes „Rogue-Lite”-Abenteuer in Egoperspektive. Bewaffnet mit Krummsäbel und Peitsche werdet ihr zum listigen Dieb und bearbeitet Gegner mit euren Waffen, trickst sie aus oder stellt ihnen Fallen, um den sagenhaften Schatz der verfluchten „City of Brass” (Messingstadt) zu finden. Gefahren und Belohnungen erwarten euch.