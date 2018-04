Neues im PlayStation Store: Detroit Become Human-Demo, Indie-Perle The Swords of Ditto und mehr

Alle Infos über die Highlights der Releases im PlayStation Store

Skurrile Abenteuer Seite an Seite mit Neo-Noir-Thrillern und Horrorfortsetzungen: So sieht die neue Rige ab dieser Woche im PlayStation Store aus. Tauchen wir direkt ein in die Highlights dieser Aktualisierung:

1. The Swords of Ditto

In Onebitbeyonds buntem Actiongame erforscht ihr Kerker und erlebt Abenteuer quer durch die Jahrhunderte. Jedes mal wenn euer Held stirbt übertragen sich seine Ausrüstung und Upgrades auf einen neuen Schwertträger, der 100 Jahre später seine eigene Reise zur Rettung der Welt unternehmen muss.

Warum ihr es spielen solltet: Die vielen kleinen “Mikro”-Quests, die für jeden Abenteurer einzigartig sind, und die Welt, die sich abhängig von den Erfolgen und Misserfolgen des jeweiligen Vorgängers verändert hat, machen The Swords of Ditto zu einem einzigartigen Fantasy-Abenteuer.

Verfügbar: Dienstag, 24. April

2. Detroit: Become Human Demo

Erlebt eine Kostprobe von Quantic Dreams kommendem Neo-Noir-Thriller in der Rolle von Connor, einem Androiden, der die Polizei der Stadt in einer angespannten Verhandlung zu einer Geiselnahme unterstützen soll.

Wieso ihr’s spielen wollt: Die Demo zur Geiselnahme wird euch die Chance geben, eine Szene aus dem Spiel wieder zu spielen und die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten des ganzen Spiels einzuschätzen. Ihr bekommt einen Eindruck davon, wie groß der Einfluss eurer Entscheidungen sein kann.

Mehr Infos: Warum – und wie – der PS4-Neo-Thriller Detroit: Become Human von seinen drei einzigartigen Perspektiven profitiert
Verfügbar: Dienstag, 24. April

Verfügbar: Dienstag, 24. April

3. Emily Wants To Play Too

Wenn gruslige Puppen irgendwo in den Top 5 eurer “Nope”-Liste rangieren, wollt ihr diese Horrorgeschichte vielleicht nur im Hellen spielen: Ein Bote beginnt seine Nachtschicht und plötzlich werden seine Alpträume wahr…

Warum ihr es spielen solltet: Der Schöpfer des Spiels, Shawn Hitchcock hat sich ausführlich mit Livestreams des ersten Spiels beschäftigt und die Fortsetzung ganz danach ausgerichtet.

Verfügbar: Dienstag, 24. April

4. Marvel’s Avengers: Infinity War Movie Level Pack

Seid ihr schon gespannt auf den Start von Marvel Avengers: Infinity War? Dann wollt ihr auch dieses DLC für Marvel’s Lego Super Heroes 2 nicht verpassen, in dem ihr Thanos und seinen schwarzen Orden in einem ganz neuen Level kontrollieren könnt.