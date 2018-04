God of War und Yakuza 6 führen die neuen PlayStation Store-Veröffentlichungen an

Alle neuen Games und Erweiterungen der Woche im Detail

Neue väterliche Verantwortungen lasten heftig auf den Schulter von zwei Kriegern, die diese Woche auf PlayStation zurückkehren. In God of War macht sich Kratos mit seinem Sohn Atreus auf eine epische Reise, während in Yakuza 6: The Song of Life Kazuma Kiryu auf ein neugeborenes Kind aufpassen muss, während er herausfindet, was mit dessen Mutter passiert ist.

Ihr könnt das Leben eines Kriegers aber auch beiseite lassen und stattdessen ein bisschen mit den wilden Tieren Afrikas entspannen.

1. God of War

Macht euch auf eine epische Reise durch die nordische Mythologie, während Kratos seinem Sohn Atreus in God of War beibringen muss, auf einer Mission, die sei beide verändern wird, zu kämpfen und zu überleben.

Neues Kampfsystem, atemberaubende Action, eine Menge Upgrades und Grafiken, die einfach zum Staunen sind; all das erwartet euch im kritisch hoch angesehenen, epischen Abenteuer. Mehr Infos: Kratos und Atreus: Wie der Vater so der Sohn

Kratos und Atreus: Wie der Vater so der Sohn Verfügbar: Freitag, 20. April

2. Yakuza 6: The Song of Life

Die Geschichte von Kazuma Kiryu geht weiter. Die Yakuza-Reihe kehrt auf PlayStation zurück.

Erkundet die strahlenden Straßen Tokyos, verliert euch in einer Vielzahl an Nebenquests und süchtig machenden Mini-Games und genießt den Nervenkitzel des ausgeklügelten Kampfsystems. Mehr Infos: Vom Trösten eines Babys bis zum Boxen eines Hais: die Geheimnisse der Lokalisierung von Yakuza 6: The Song of Life

Vom Trösten eines Babys bis zum Boxen eines Hais: die Geheimnisse der Lokalisierung von Yakuza 6: The Song of Life Verfügbar: Dienstag, 17. April

3. Virry VR with Drozdov

Erkundet als private Safari das üppige Wildleben Afrikas von Nahem mit diesem interaktiven PS VR-Erlebnis.