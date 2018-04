5 große Neuerscheinungen im PlayStation Store: Rick and Morty: Virtual Rick-Ality, Extinction, Owl Boy uvm.

Neben den Highlights der Woche warten auch noch viele andere coole Spiele und DLCs auf euch!

Die PlayStation Store Neuerscheinungen dieser Woche reichen von einer komödiantischen und völlig verrückten Erfahrung im Namen der Wissenschaft mit Rick and Morty: Virtual Rick-Ality für PS VR, spannenden Auseinandersetzungen auf dem Schlachtfeld im neuen Call of Duty: WWII DLC, bis hin zu einem verpixeltem Abenteuer in den Lüften mit Owl Boy.

Und wenn diese Titel euren Geschmack nicht ganz treffen, können wir noch atemberaubende Kämpfe gegen Riesen in Extinction anbieten.

1. Rick and Morty: Virtual Rick-Ality

Erkunde die Welt und interagiere mit ikonischen Erfindungen aus Rick and Morty, der von der Kritik gefeierten Fernsehserie vollgepackt mit schwarzem Humor, mit diesem PS VR-Titel.

Warum ihr es spielen solltet: Wir wollen euch nicht zu viel verraten, aber 2 Worte: Mr. Meeseeks.

2. Extinction

Spiele ein heldenhaftes Abenteuer mit Zeit Management Problemen. Du bist die letzte Hoffnung deiner Stadt, die von einer Horde wütender Giganten angegriffen wird. Benutze deine Pakour-Moves und beschütze das Bevölkerungszentrum. Du kannst jedoch nicht zur gleichen Zeit überall sein…

Warum ihr es spielen solltet: Obwohl es farbenfroh aussieht, gibt dir Extinction das Gefühl, dass jeder missglückte Sprung oder Angriff, das Ende für viele unschuldige Menschen bedeuten kann.

3. Owl Boy

Ein skurriles Fantasy-Abenteuer erwartet dich in Owl Boy, einem 2D-Platformer der dich in die Lüfte entführt wo du dein Zuhause vor Himmelspiraten beschützen musst.

Warum ihr es spielen solltet: Otus kann seine Freunde bei seinen Flügen tragen. Sie werden dir bei denen Kämpfen mit ihren Spezialfähigkeiten behilflich sein.

4. Operation Warcade

Erlebe die glorreichen Tage der Spielehallen der 80er wie noch nie dank PS VR. Besuche eine virtuelle Spielehalle und beweise dich im Lichtpistolen-Spiel Operation Warcade! Spiele wie in den alten Tagen mit der angeschlossenen Pistole am Arcade-Automaten, oder tauche in den Bildschirm ein.

Warum ihr es spielen solltet: Spiele wie in den alten Tagen mit der angeschlossenen Pistole am Arcade-Automaten, oder tauche dank des Immersions-Modus in den Bildschirm ein.

5. Call of Duty: WWII – The War Machine: DLC Pack 2

Sledgehammer Games haltet seinen derzeitige First-Persion-Shooter in Form eines neuen DLCs frisch