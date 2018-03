4 Top-Neuerscheinungen im PlayStation Store: Far Cry 5, MX vs ATV All Out, Tera und Telltale´s Batman: The Enemy Within

Diese Titel dürft ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen. Außerdem schicke Rabatte bei den Osterangeboten!

PlayStation.Blog-Team

In dieser Woche kriegt ihr es im neuen Open-World-Setting der ländlichen Idylle Amerikas mit den brandgefährlichen Kultisten von Eden’s Gate zu tun. Wir wollen den neuesten Ableger der langjährigen Open-World-Reihe von Ubisoft im PlayStation Store willkommen heißen. Schaltet in Far Cry 5 den gefährlichen Kult alleine oder zusammen mit einem Freund aus – verfügbar ab morgen.

Außerdem bietet MX vs ATV All Out das neueste Off-Road-Motorsporterlebnis mit dem dazu passenden Lifestyle und das kostenlos spielbare MMORPG Tera feiert auf der PS4 seinen Einstand.

1. Far Cry 5

Ärger im Paradies! Ubisofts wilder Ego-Shooter-Nachfolger entführt euch im neuesten Kapitel der Far Cry-Reihe in die gefährliche Welt von Eden’s Gate. Befreit Hope Country von den finsteren Kultisten und lasst eurer Zerstörungswut in der massiven offenen Spielwelt im Hinterland Montanas freien Lauf.

Ihr müsst diese Aufgabe nicht einmal alleine bewältigen, denn Far Cry 5 kann komplett kooperativ zusammen mit einem Freund gespielt werden. Sobald ihr die Intro-Sequenz abgeschlossen habt, könnt ihr euren Freund nahtlos in eure Welt holen, damit ihr Hope County gemeinsam befreien könnt. Mehr erfahren: 6 Wege auf denen Far Cry 5 das Wesen der Reihe neu belebt.

6 Wege auf denen Far Cry 5 das Wesen der Reihe neu belebt. Erscheinungsdatum: 27. März

Man kann sich nie früh genug auf das Osterwochenende vorbereiten: Wir verlosen 2x 20 Euro PSN-Guthaben → https://t.co/c2rRg4mwlg und drücken euch die Daumen! #PS4 #Gewinnspiel #Deals pic.twitter.com/NgMzljIGjd — PlayStationDE (@PlayStationDE) March 24, 2018

2. MX vs ATV All Out

Verbessert im Off-Road-Motorsport-Mix MX vs. ATV All Out euer fahrerisches Können. Erkundet die gewaltige offene Spielwelt in Supercross-, Nationals-, Opencross-, Wegpunkt- und Tag-Events. Fahrt auf den umfangreichsten Strecken der Welt und tretet online gegen 15 andere Spieler an – oder im Split-Screen-Modus gegen einen Freund auf der Couch.

Im Freestyle-Modus könnt ihr dank des genialen Stunt-Systems die wildesten Kunststücke vollbringen. Erscheinungsdatum: 27. März

3. Tera

Taucht ein in die atemberaubende Fantasy-Welt Tera, denn das erfolgreiche Action-MMORPG, das 25 Millionen Spieler begeistert, feiert sein Debüt auf der PS4. Ihr könnt die Richtung und den Zeitpunkt eurer Angriffe bestimmen und feindlichen Angriffen ausweichen. Dank des einzigartigen, schnellen Action-Kampfsystems besiegt ihr selbst die härtesten Gegner mit etwas Übung. Und das Beste daran? Tera könnt ihr komplett gratis spielen. Erstellt euch einen Charakter und levelt ihn auf Stufe 65 hoch, wo euch das Endgame erwartet.

Das befriedigende taktische Kampfsystem von Tera und die hübsche Fantasy-Welt gibt’s vollkommen gratis. Erscheinungsdatum: 27. März

4. Batman: The Enemy Within – Episode 5

Im aktuellen Kapitel der Telltale Serie braucht Gottham den Dark Knight mehr den je. Das Enemy Within´s Staffelfinale Same Stitch stellt Batman und Bruce Wayne vor neuen Gefahren im Kampf gegen den Riddler, Amanda Waller und die wachsenden Bedrohung des Jokers.

Entscheide über Gotthams Schicksal in der spannendenen, verzweigten Geschichte des preisgekrönten Studios. Erscheinungsdatum: 27. März

Die Ostersangebote im PlayStation Store

Neben den aktuellen Neuerscheinungen dieser Woche könnt ihr euch bei unseren Osterangeboten noch das eine oder andere digitale Osterei in euer Nest schmuggeln. Egal ob PS4, PS VR, PS VITA oder PS3 — hier findet sicher jeder sein Osterhighlight zum Angebotspreis!