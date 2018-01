5 Top-Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Mit InnerSpace, Kingdom: New Lands und der offenen Beta zu Monster Hunter: World …

Diese Woche gibt es im PlayStation Store eine eklektische Auswahl neuer Spiele, vom Erkundungsflugspiel InnerSpace über das kryptische und atemberaubend schöne Strategiespiel Kingdom: Lands und den realistischen Weltraumsimulator Kerbal Space Program bis zum Cyberpunk-Adventure Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Wer lieber seinen Jagdinstinkt befriedigen will, der hat noch einmal eine letzte Chance, an der offenen Beta zu Monster Hunter: World teilzunehmen, bevor das Spiel erscheint. Also sammelt euer Arsenal zusammen und bereitet euch auf die Jagdsaison vor!

1. Monster Hunter: World – Offene Beta

Jäger, macht euch bereit! Die offene Beta zu Monster Hunter: World startet diesen Freitag. Eine Woche vor dem Release könnt ihr euch am neuesten Teil der Reihe versuchen. In einer neuen Welt voller Überraschungen und Action müsst ihr alle Mittel einsetzen, die euch zur Verfügung stehen, um gigantische Monster zu jagen! Das Schicksal der Neuen Welt liegt in euren Händen.

Warum ihr es spielen solltet: Stürzt euch ins Jagdfieber, durchforstet unbekanntes Gebiet, craftet Gegenstände, verfolgt eure Beute und vor allem … überlebt.

2. Innerspace

Begebt euch mit dem im Inversum spielenden Erkundungsflugspiel InnerSpace auf eine friedliche Reise. Erkundet diese ätherische Welt aus nach außen gekehrten Planeten und fliegt durch uralte Himmel und verlassene Ozeane. Eure größte Reise aber findet im Inneren statt.

Warum ihr es spielen solltet: Als Kartograph des Inversums müsst ihr die verloren gegangene Geschichte dieses verblassenden Reichs enträtseln.

3. Kingdom: New Lands

Leicht zu spielen, schwierig zu meistern. Kingdom: New Lands begeistert mit wunderschöner Pixel Art. Ihr schlüpft in die Rolle eines Monarchen, der neues Gebiet erobern und gleichzeitig über sein bestehendes Königreich herrschen muss. Erkundet die abgelegenen Inseln, die Gegenstand zahlreicher Gerüchte sind, und entdeckt ihre Geheimnisse.

Warum ihr es spielen solltet: Kingdom: New Lands verbessert das preisgekrönte Strategie- und Survival-Gameplay des Vorgängers Kingdom noch weiter.

4. Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Wer hat je behauptet, Raketenwissenschaft würde keinen Spaß machen? Kerbal Space Program Enhanced Edition ist eine brandneue Konsolenversion von Kerbal Space Program, von Grund auf neu für Konsolen entwickelt. In diesem realistischen Simulator mit akkurater Orbitalphysik müsst ihr den Kerbals helfen, ihre Weltraumexpeditionen zu starten!

Warum ihr es spielen solltet: Erfahrt mehr über die kultigen Kerbals und ihre mutigen Vorstöße in das Weltall!

Erfahrt mehr über die kultigen Kerbals und ihre mutigen Vorstöße in das Weltall! Erscheinungsdatum: 16. Januar

5. Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Hackt euch zur Wahrheit. Dieses rundenbasierte Action-RPG basiert auf der klassischen Digimon-TV-Serie und spielt in der nahen Zukunft. Ihr schlüpft in die Haut von Keisuke Amazawa, einem Digimon-Zähmer, der sich gegen falsche Anschuldigungen zur Wehr setzen muss. Um eure Unschuld zu beweisen, müsst ihr in die digitale Welt eintauchen und mit hunderten von Digimons kämpfen.