3 Neuveröffentlichungen im PlayStation Store, die ihr diese Woche checken solltet

Mit dabei sind The King of Fighters ‘98 und die offene Beta zu Dissidia Final Fantasy NT…

Mit dem neuen Jahr kommt das erste PlayStation Store Update des Jahres 2018. Das Jahr beginnt im PlayStation Store mit Erinnerungen an die Vergangenheit, dank der Veröffentlichung des Arcade-Prügelklassikers The King of Fighters ’98 und einer Auswahl alter Favoriten in Atari Flashbacks Volume 3. Stürzt euch in die Retro-Action und genießt einen gepflegten Nostalgietrip auf PS4!

Nicht nur das, Dissidia Final Fantasy NT startet außerdem dieses Wochenende seine offene Beta. Wählt euren Lieblingscharakter aus den Final Fantasy-Spielen und kämpft online in spannenden 3-vs-3-Kämpfen!

Dissidia Final Fantasy NT – Offene Beta

Dissidia Final Fantasy NT ist die perfekte Möglichkeit endgültig zu klären, wer eure Lieblingscharaktere aus den Final Fantasy-Spielen sind. Wählt aus einem enormen Katalog aus allen Spielen der Serie euren Favoriten und beweist im spannenden 3-vs-3-Gameplay, dass eure Wahl die beste ist!

Warum ihr es spielen solltet: Entdeckt aus der neuen Perspektive eines schnellen, strategischen Prüglers, was diese Serie so fantastisch macht.

Entdeckt aus der neuen Perspektive eines schnellen, strategischen Prüglers, was diese Serie so fantastisch macht. Verfügbar ab: 12. Januar

ACA Neo-Geo The King of Fighters ’98

The King of Fighters 98 ist der vermutlich bekannteste Eintrag der KOF-Serie und feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Spielt das originalgetreu reproduzierte Arcade-Spiel, kämpft euch in die Online-Ranglisten und meistert dieses NEOGEO-Juwel!

Warum ihr es spielen solltet: Erlebt diesen Arcade-Klassiker auf PS4 erneut und findet heraus, warum dieser KOF-Ableger so beliebt ist.

Erlebt diesen Arcade-Klassiker auf PS4 erneut und findet heraus, warum dieser KOF-Ableger so beliebt ist. Verfügbar ab: 11. Januar



Atari Flashbacks Classics Volume 3

Atari Flashback Classics Volume 3 bringt euch eine weitere Sammlung klassischer Atari 2600- und 5200-Titel. Kickt, kämpft, taucht, rennt und bombt euch euren Weg durch 50 Spiele aus der umfangreichen Bibliothek von Atari.

Warum ihr es spielen solltet: Messt euch in diesen zeitlosen Klassikern über die Ranglisten an anderen Spielern!

Messt euch in diesen zeitlosen Klassikern über die Ranglisten an anderen Spielern! Verfügbar ab: 9. Januar