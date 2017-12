4 grandiose Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Shooty Fruity VR, Manifest 99, Accounting+ und noch vieles mehr …

Im PlayStation Store gibt es diese Woche jede Menge neue Releases für PlayStation VR. Zieht euer PS VR-Headset über und lasst euch von der packenden Geschichte von Manifest 99 mitreißen, taucht in die sinnesüberwältigende Welt von Accounting+ ein, ballert in Shooty Fruity VR Horden von mutierten Früchten weg und kocht in VR The Diner Duo abgedrehte Burger.

1. Shooty Fruity VR

Die Zeit ist reif! Verteidigt euren Supermarkt gegen einen Ansturm mutierter Früchte, indem ihr das angreifende Obst abschießt … und nebenher noch euren Job als Kassierer erledigt. Shooty Fruity kombiniert eure VR-Schießkünste mit einem schrägen und suchtgefährdenden Jobsimulator. Scannen! Schießen! Wiederholen!

Warum ihr es spielen solltet: Der neueste VR-Streich von nDreams lässt euch ein Arsenal von zunehmend durchgeknallten Obstvernichtungswaffen und beerenbrechenden Bomben einsetzen. Lust auf einen Smoothie?

Der neueste VR-Streich von nDreams lässt euch ein Arsenal von zunehmend durchgeknallten Obstvernichtungswaffen und beerenbrechenden Bomben einsetzen. Lust auf einen Smoothie?

Erscheinungsdatum: 19. Dezember

2. Manifest 99 VR

Steigt in einen geheimnisvollen Zug ins Jenseits – einen Zug voller Krähen. Manifest 99 ist eine unheimliche, bedrohliche und emotionale Geschichte, die sich nach und nach entfaltet, während ihr zuseht. Ihr braucht keinen Controller, sondern bewegt euch, indem ihr in die Augen der Krähen blickt, um auf ihren Sitzplatz zu teleportieren. Untersucht eure Mitreisenden, um herauszufinden, warum sie … und ihr … euch in diesem Zug befindet und ins Leben nach dem Tod reist.

Warum ihr es spielen solltet: Das preisgekrönte Manifest 99 ist eine metaphorische Reise zum Fluss Styx, die mit einem ungewöhnlichen, gemäldeartigen Grafikstil begeistert.

Das preisgekrönte Manifest 99 ist eine metaphorische Reise zum Fluss Styx, die mit einem ungewöhnlichen, gemäldeartigen Grafikstil begeistert.

Erscheinungsdatum: 19. Dezember

3. Accounting+ VR

Von einer Ebene der virtuelle Realität in die nächste – ja, genau wie in Inception. Accounting+ entführt euch in die verrückten (und mit abgedrehtem Humor gefüllten) Welten von Justin Roiland, dem Mitschöpfer von Rick and Morty und William Pugh, dem Designer von The Stanley Parable. Accounting heißt Buchhaltung … ob ihr Ahnung von der Buchhaltung haben müsst oder nicht … nun, ihr werdet sehen.

Warum ihr es spielen solltet: Schafft ihr es als erstes, die 3 versteckten Geheimlevel von Accounting+ zu entdecken?

Erscheinungsdatum: 19. Dezember

4. VR The Diner Duo

Mit VR The Diner Duo wird es ein *klein* wenig hektisch in der Küche! Als Koch müsst ihr den Hunger eurer Gäste nach immer aufwändigeren Burgern stillen. Haltet Schritt und meistert die vielen verschiedenen Rezepte. An den Grill mit euch!