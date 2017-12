5 großartige Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr diese Woche nicht verpassen solltet

The Last Guardian VR Experience, Gang Beasts, OKAMI HD und mehr

Während wir uns gegen die arktischen Bedingungen wappnen, wärmt sich der PlayStation Store mit diesen vielfältigen neuen Veröffentlichungen und DLC Updates einiger unserer liebsten Spiele auf. Es gibt Überraschungen (The Last Guardian VR Demo, angekündigt auf der PSX), sehnlichst erwartete Neuerscheinungen (Gang Beasts), Einzelspieler-Zeitgräber (Okami HD, Romancing SaGa 2) und Koop-Action (Nine Parchments) Also macht euch bereit, dank der Angebote in der kommenden Woche den Winter leichter zu überstehen!

1. The Last Guardian VR Experience

Bekommt einen neuen Blickwinkel in der Größenordnung von The Last Guardian’s ikonischem Trico – mit dieser PSVR-Erfahrung, die gerade am Wochenende auf der PSX angekündigt wurde. In dieser kurzen Demo könnt ihr erneut die Verbindung zwischen Trico und eurem Charakter erforschen – diesmal aus der Ego-Ansicht.



Erfahrt die plastische Fantasy-Welt von The Last Guardian und seine gigantische Kreatur auf die intimste Art und Weise. Und da ihr The Last Guardian nicht besitzen müsst, um zu spielen, ist diese kostenlose PSVR-Erfahrung für alle zugänglich. Verfügbar: 12. Dezember

2. Okami HD

Die bedeutende Göttin Amaterasu ist bereit, die Welt erneut zu retten! Schlüpft in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengöttin, und helft dem Land, erneut aufzublühen, nachdem es Orochi verwüstete. Nehmt die Gestalt eines legendären weißen Shiranui-Wolfes an und befreit das Land von Orochis Fluch.

Entdeckt das hochgelobte und mit dem BAFTA-Preis ausgezeichnete Meisterwerk auf PS4 – und auf PS4 Pro mit atemberaubender 4K-Grafik. Verfügbar: 12. Dezember

3. Gang Beasts

Seid ihr bereit, Beef City’s Gang an schlaffen, streitlustigen Schlägertypen zu treffen? Dieses glorreiche, wenngleich bizarr aussehende Beat’em Up verfügt über genügend lustige Spielmodi – sowohl online und offline – sowie über Anpassungsmöglichkeiten, um dich und deine Freunde beschäftigt zu halten.

Probiert die übermütigen 2 vs. 2 Fußball-Matches oder – falls ihr lieber zusammenarbeitet, den Koop-Modus, wo bis zu vier Spieler gegen endlos viele Schläger kämpfen können. Verfügbar: 12. Dezember

4. Nine Parchments

Von den Erfindern von Trine kommt Nine Parchments, ein kooperatives Blast’em Up, in dem Zaubersprüche nur so durch die Luft fliegen. Schließt euch einer Gruppe an Zauberer-Lehrlingen an, die ihr Training vernachlässigen, um nach den verlorenen Nine Parchments zu suchen.

Ihr werdet viel Spaß mit Freunden haben, doch nehmt euch vor Friendly Fire in Acht! Mächtige neue Sprüche zu lernen, ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, könnte zu einigen tödlichen Unfällen führen. Verfügbar: 13. Dezember

5. Romancing SaGa 2

Die klassische JRPG-Franchise erreicht mit Romancing SaGa 2 die PS4. Besteigt den Thron des Varennes Empire und vernichtet die Sieben Helden – sieben tapfere Champions aus einer anderen Zeit, die als Dämonen in die Welt wiederkehrten. Mit seiner dynamischen freien Erzählweise wählt ihr, welche Protagonisten spielbestimmend sind und wie sich euer Abenteuer entfaltet.