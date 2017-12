4 grandiose Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Die erste Erweiterung zu Destiny 2 – Fluch des Osiris, außerdem The Jak and Daxter Collection und mehr ...

Diese Woche kommt die erste Erweiterung zu Destiny 2 aus dem Hause Bungie in den PlayStation Store – Fluch des Osiris. Erkundet den Merkur und besiegt gemeinsam mit dem mysteriösen Warlock Osiris die Vex. Auch das Extremsport-Spiel Steep von Ubisoft bekommt eine Erweiterung, die eine ganze Reihe brandneuer olympischer Wintersportarten in die wunderschöne offene Schneewelt des Spiels bringt.

Anderswo gibt es auf der PS4 ein Wiedersehen mit Jak und Daxter, in The Jak and Daxter Collection. Im unglaublich niedlichen und lustigen Platformer A Hat in Time bestickt ihr magische Hüte und im stylischen Rhythmusspiel Invector des DJs Avicii findet ihr euren Beat.

1. Destiny 2 – Erweiterung 1: Fluch des Osiris

Vom Merkur aus wollen die Vex das Universum nach ihren Vorstellungen umgestalten. Ihr begegnet Ikora Reys Mentor Osiris, einem legendären Warlock, der vor seiner Verbannung der berüchtigtste Hüter in der Vanguard-Geschichte war. An seiner Seite unternehmt ihr eine Reise durch Zeit und Raum und versucht, die heimtückischen Pläne der Vex zu vereiteln.

Warum ihr es spielen solltet:

Fluch des Osiris setzt die Reise eures Hüters mit brandneuen Storymissionen an einem neuen Schauplatz fort.

Erscheinungsdatum: 5. Dezemer

2. The Jak and Daxter Collection

Freut euch auf ein Wiedersehen mit dem kultigen Platformer-Duo! The Jak and Daxter Collection besteht aus gleich drei actiongeladenen Abenteuern. Die Collection enthält alle drei PlayStation 2-Klassiker – Jak and Daxter, Jak II und Jak 3 – in Remaster-Versionen in High Definition und Stereoscopic 3D.

Warum ihr es spielen solltet:

Action, schießen, rasen, springen, rennen – diese epische Platformer-Trilogie bietet jede Menge Spaß! Erscheinungsdatum: 6. Dezemer

3. A Hat in Time

A Hat in Time ist der wahrscheinlich niedlichste 3D-Platformer, den ihr seit Langem gesehen habt. Hat Kid ist ein winziges kleines Mädchen mit einem riesigen Zylinder, das durch den Weltraum reist. Als ihr Treibstoff, die so genannten “Time Pieces”, auf einem nahegelegenen Planeten verstreut wird, fängt Hat Kid an, besondere Hüte zu sticken und mit deren fantastischen Kräften die Zeitstücke wieder einzusammeln. Dank der witzigen Geschichte, der überdrehten Sprecher und der niedlichen Charaktere verspricht A Hat in Time ein spaßiges und buntes Abenteuer.

Warum ihr es spielen solltet:

Inspiriert von Titeln wie Jak and Daxter, Sly Cooper und Ape Escape lässt A Hat in Time euch in Erinnerungen an die kultigsten Platformer aus eurer Kindheit schwelgen. Ihr lauft, springt und rennt durch eine lebendige Welt und bestickt dabei Hüte.

Erscheinungsdatum: 6. Dezemer

4. Invector

Invector wurde vor zwei Jahren bei der Paris Game Week erstmals angekündigt und ist jetzt startklar! Das stylische Rhythmusspiel führt euch durch atemberaubende Welten unterlegt von Tracks des erfolgreichen DJs Avicii.