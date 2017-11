3 grandiose Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Doom VFR, Black Mirror, Star Ocean: The Last Hope und mehr

Diese Woche könnt ihr auf dem Mars und in den Tiefen der Hölle ganze Horden von Dämonen bekämpfen – in der actiongeladenen Kampagne von Bethesdas brutalem DOOM VR.

Außerdem feiert das lovecraft-eske Adventure Mirror einen coolen Reboot und sowohl die Jak and Daxter Collection als auch Star Ocean: The Last Hope erscheinen als HD-Remaster-Versionen für PS4.

1. DOOM VR



In dem adrenalintreibenden Horror-Shooter DOOM von Bethesda löscht ihr in VR Dämonenhorden aus. Legt euer PlayStation VR Headset an, schlüpft in die Haut des kultigen DOOM-Marines und kämpft euch mit einem Arsenal moderner Waffen und wunderbar brutalen Nahkampfangriffen durch die Monstermassen.

Warum ihr es spielen solltet:

Erlebt die explosive Action des von der Kritik hochgelobten Shooters, als wäret ihr tatsächlich dabei! Erscheinungsdatum:01.12.2017

2. Black Mirror



Mit diesem gruseligen Reboot der Black Mirror-Reihe könnt ihr das Gothic-Horror-Adventure neu entdecken. Black Mirror ist eine vollständig neue Story mit brandneuem Gameplay, behält aber den stilvollen Wahnsinn und die unheimliche Atmosphäre des ursprünglichen Point-and-Click-Adventures bei.

Warum ihr es spielen solltet:

Euch erwartet erstklassiger Nervenkitzel. Ihr erkundet ein Gutshaus, in dem es offenbar spukt, und versucht seine Geheimnisse zu ergründen. Erscheinungsdatum:28.11.2017

3. Star Ocean: The Last Hope



Taucht wieder ein in die Sci-Fi-JRPG-Welt der Star Ocean-Reihe, mit einer Remaster-Version des vierten Teils “The Last Hope” in Full-HD für PS4 und mit 4K-Unterstützung für PS4 Pro.

Warum ihr es spielen solltet:

Im chronologisch ersten Spiel der Star Ocean-Timeline unternehmt ihr eine epische Reise durch das Universum. Erscheinungsdatum:28.11.2017