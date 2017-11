5 grandiose Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Wissen ist Macht, Hidden Agenda, Planet of the Apes und weitere ...

Diese Woche haben wir für euch eine Menge neuer PlayLink-Titel im PlayStation Store. Versammelt eure Freunde inklusive ihrer Smartphones um euch und tretet gegeneinander im witzigen Gameshow-Quiz Wissen ist Macht an, löst in Hidden Agenda einen mysteriösen Kriminalfall oder trefft in Planet of the Apes die richtigen Entscheidungen, damit euer Clan überlebt.

Auch für PlayStation VR gibt es einige neue, aufregende Titel, wie zum Beispiel die Angelsimulation Monster of the Deep: Final Fantasy XV und Rec Room VR, ein virtueller, sozialer Raum, der voller Minispiele steckt.

1. Wissen ist Macht

Schnappt euch bis zu fünf Freunde und beantwortet in dieser witzigen Quizshow so schnell wie möglich verschiedene nach Themengebieten sortierte Fragen. Mit Boni könnt ihr eure Gegner aus der Bahn werfen, um am Ende ganz oben auf der Pyramide des Wissens zu stehen.

Warum ihr es spielen solltet: Hier könnt ihr mal so richtig mit eurem Wissen auftrumpfen und eure Gegner mit Powerplays und Ablenkungen vernichtend schlagen, um euch das süße Gameshow-Gold zu holen!

2. Hidden Agenda

Hidden Agenda wurde von den Machern von Until Dawn entwickelt und ist ein Abenteuer mit Fokus auf Story, bei dem ihr in die Rolle eines echten Ermittlers schlüpft. Spielt zusammen mit bis zu fünf Freunden und trefft harte Entscheidungen, die sich darauf auswirken, wie es in diesem Krimi-Thriller weitergeht. Doch Vorsicht ist geboten, denn jeder von euch verfolgt sein eigenes Ziel und eure Verbündeten könnten am Ende sogar gegen euch arbeiten.

Warum ihr es spielen solltet: Die sich verzweigende Geschichte von Hidden Agenda ist gespickt mit Wendungen und Mysterien sowie schaurigen moralischen Zwickmühlen. Doch verfolgt ihr und eure Freunde am Ende wirklich alle dasselbe Ziel?

https://blog.de.playstation.com/2017/10/23/erlebt-den-multiplayer-thriller-hidden-agenda-von-supermassive-games-im-exklusiven-video-in-aktion/ Erscheinungsdatum: 22. November

3. Planet of the Apes: Last Frontier

Der Konflikt zwischen den Grenzbewohnern und den Affen wächst weiter und ihr entscheidet zusammen mit euren Freunden über das Schicksal der beiden Gruppen. Planet of the Apes ist Teil der wachsenden Reihe von Multiplayer-PlayLink-Titeln für PlayStation 4. Schnappt euch ein paar Freunde, verbindet eure Smartphones und spielt dieses storylastige Abenteuer.

Warum ihr es spielen solltet: Das Überleben jedes Einzelnen steht auf dem Spiel und jede Wahl bringt gewaltige Konsequenzen mit sich, also solltet ihr und eure Freunde besser die richtigen Entscheidungen treffen – euch bleibt vielleicht nicht viel Zeit zum Überlegen.

https://blog.de.playstation.com/2017/09/21/warum-planet-of-the-apes-last-frontier-die-perfekte-ergnzung-fr-playlink-ist/ Erscheinungsdatum: 21. November

4. Monster of the Deep: Final Fantasy XV (VR)

Wie wäre es mit einem entspannten Angelausflug nach einem harten Tag voller Abenteuer in Final Fantasy XV? Setzt euer PlayStation VR-Headset auf und taucht in die bildhübsche Welt von Eos ein, um zusammen mit Noctis, Ignis, Prompto und Gladio abzuhängen. Bewaffnet mit einer Angelrute macht ihr euch auf, die Unterwasserwelt von Eos zu erobern, doch hütet euch vor dem Grauen aus der Tiefe.

Warum ihr es spielen solltet: Angelt euch mit PlayStation VR durch spannende Begegnungen und erfreut euch an der Welt von Final Fantasy.

5. Rec Room VR

Erstellt euren eigenen, individuell anpassbaren Avatar und betretet Rec Room, eine virtuelle Welt, in der tonnenweise Minispiele auf euch warten, die ihr mit euren Freunden auf der ganzen Welt spielen könnt. Paintball, epische Coop-Quests, Disc-Golf, Scharade und viele weitere Spiele erwarten euch!

Warum ihr es spielen solltet: Hier gibt es so viele verschiedene Aktivitäten, dass für jeden etwas dabei ist.

