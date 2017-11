5 große Neuerscheinungen im PlayStation Store, die ihr euch diese Woche nicht entgehen lassen solltet

Star Wars: Battlefront II, Die Sims 4, L.A. Noire und mehr ...

Diese Woche heißt der PlayStation Store mit der lang ersehnten Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II das gesamte „Star Wars”-Universum willkommen. Nehmt an Multiplayer-Schlachten quer durch die Galaxie teil oder spielt die epische Singleplayer-Kampagne, die die Lücke zwischen „Die Rückkehr der Jedi-Ritter” und „Das Erwachen der Macht” schließt.

Anderswo machen sich die Sims in The Sims 4 bereit, euer PS4-System einzunehmen, in Lego Marvel Super Heroes 2 vereint sich eine Aufstellung von Marvels in Spandex gekleideten Legenden gegen einen gemeinsamen Feind, während es in Los Angeles mit L.A. Noire ein wenig dunkler zugeht. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit Skyrim VR Tamriel zu erkunden – als ob ihr selbst vor Ort wärt.

Star Wars: Battlefront II

Helden werden auf dem Schlachtfeld geboren. Taucht in dem Multiplayer dieses Ego-Shooters ein und werdet Teil der legendärsten Schlachten an den legendärsten Orten aller drei Epochen dieser Sci-Fi-Saga. Steuert in epischen, mehrstufigen Weltraumschlachten, die euch zum Staunen bringen werden, legendäre Fahrzeuge wie AATs, Sternenjäger, Kampfläufer oder sogar euer Lieblingsheldenschiff.

Ein Grund zum Spielen:

Werdet in der Singleplayer-Kampagne des Spiels Teil der dunklen Seite und spielt Commander Iden Versio, die versucht, die Rebellion in Grund und Boden zu stampfen. Erscheinungsdatum: 17. November

Die Sims 4

Macht euch bereit, denn die Sims werden auf PlayStation 4 für Chaos sorgen. Erschafft und steuert eure eigenen Charaktere in einer Welt, in der ihr selbst die Regeln bestimmt. Kreiert einzigartige Sims, von ihrem äußeren Erscheinungsbild bis hin zu ihren Charakterzügen, baut das perfekte Zuhause und entscheidet, wie sie ihr Leben, ihre Karriere und ihre Beziehungen leben sollen. Eure Entscheidungen werden jeden Aspekt eurer Geschichten prägen!

Ein Grund zum Spielen:

Die Sims 4 ist das ultimative Sandbox-Erlebnis, wenn ihr ein Fan von lockerer Unterhaltung und der Freiheit, alles zu kreieren, was euch in den Sinn kommt, seid! Erscheinungsdatum: 17. November

LEGO Marvel Super Heroes 2

Versammelt Superhelden aus verschiedenen Dimensionen und vereint ihre Kräfte, um Kang, den zeitreisenden Schurken, aufzuhalten, die Welt zu erobern. Schlüpft in die Rolle von Star-Lord, Thor, Hulk, Spider-Man und vielen anderen legendären Charakteren des Marvel-Universums und setzt Kangs fiesem Plan ein Ende!

Ein Grund zum Spielen:

Die Fortsetzung von LEGO Marvel Super Heroes bringt mit der Rückkehr nach Chronopolis einen Haufen Action, Abenteuer und Humor mit sich. Erscheinungsdatum: 17. November

L.A. Noire

Erlebt den Open-World-Krimi, L.A. Noire, von Rockstar auf PS4. Schlüpft in die Fußstapfen von Detective Cole Phelps und ermittelt in einer Verbrechensserie im kriminellen Untergrund im Los Angeles der Vorkriegszeit. Mit der Veröffentlichung auf PS4 fängt L.A. Noire die besondere Atmosphäre von Los Angeles in den 1940er Jahren wie noch nie zuvor ein und bietet atemberaubende 4K auf PlayStation 4 Pro.

Ein Grund zum Spielen:

Auf PS4 bringt L.A. Noire viele technische Verbesserungen mit sich sowie alle Spielerweiterungen zum Wieder- oder Neuerleben des kompletten Originalspiels. Erscheinungsdatum: 14. November

Skyrim VR

Die uralten Drachen von The Elder Scrolls V: Skyrim warten in Tamriel auf eure Rückkehr, aber dieses Mal werdet ihr es wie noch nie zuvor erleben. Schnappt euch PlayStation VR, eure PS Move-Controller oder euren DUALSHOCK 4 Wireless-Controller und verfügt über mächtige Magie, zwei Schwerter oder einen Bogen und vernichtet eure Gegner mit realen Bewegungen. Seid ihr bereit, die Drachen anzugehen? Fus Ro Dah!