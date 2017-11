5 neue PlayStation Store-Veröffentlichungen, die ihr euch diese Woche anschauen solltet

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, NFS Payback, Sonic Forces und mehr...

Im PlayStation Store erwartet euch eine Woche voller epischer Abenteuer und hyper-dynamischem Nervenkitzel, von schneebedeckten Bergen bis zu der eisigen Kälte in der Tiefsee. Horizon Zero Dawns Aloy kehrt in der großen Erweiterung The Frozen Wilds zurück, während EA in seinem neuesten Need for Speed Sequel nach Vergeltung sucht. Außerdem bekommt Sonic von einem Charakter, den ihr selbst geschaffen habt, Gesellschaft, und ihr könnt ein Schlachtfeld voller Laser abfeuernder Fische in Ace of Seafood überwachen.

Was für eine Woche! Und das ist bloß unsere persönliche kleine Auswahl. Wie immer könnt ihr unten die komplette Liste der dieswöchigen veröffentlichungen sehen.

1. Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Aloys Abenteuer geht weiter, wenn sich die Maschinen Jägerin in Richtung Norden zu einer ganz neuen, schneebedeckten Region namens The Cut aufmacht. Rechnet damit, dass selbst eure ausgefeiltesten Fertigkeiten auf die Probe gestellt werden, während ihr über neue Geheimnisse stolpert und ihr auf eine der gefährlichsten Maschinen von Horizon Zero Dawn trefft, dem Scorcher.

Warum ihr es spielen solltet: The Frozen Wilds bedeutet 15 Stunden voller brandneuer Inhalte, mit neuen Charakteren, Feinden und einer tollen neuen Geschichten in einer wunderschönen, aber unerbittlichen Umgebung.

2. Need For Speed: Payback

Ghost Games rast mit dem neuesten Ableger der Need for Speed Reihe zurück auf die offene Straße. Erkundet in halsbrecherischer Geschwindigkeit das Fortune Valley, während ihr euch in einer bildgewaltigen Single Player Kampagne mit Polizisten und Kriminellen herumschlagen müsst und fordert eure Freunde zu den besten Scores auf der Straße und darüber hinaus heraus.

Warum ihr es spielen solltet: Verwandelt ein Wrack in ein tolles Traumauto, testet es dann auf einer Renntour mit verschiedenen Gebieten in einer weitläufigen, offenen Welt, die euch jede Menge Möglichkeiten gibt, euch auszutoben.

3. Sonic Forces

Das Sonic Team schickt den blauen Igel auf eine neue Reise, die ihn in Überschallgeschwindigkeit durch 2D und 3D Dimensionen führt. Aber dieses Mal könnt ihr, neben der Möglichkeit, moderne und klassische Versionen von Sonic zu spielen, Eggmann auch mit einem Charakter entgegentreten, den ihr selbst erschaffen habt.

Warum ihr es spielen solltet: Sonic Fans haben hier zum ersten Mal die Möglichkeit, selbst einen Charakter zu gestalten, der Sonic bei seinem Kampf gegen das Böse hilft. Lasst eurer Fantasie freien Lauf!

4. League of War: VR Arena

Führt auf einem holographischen Brett, auf welchem eine Strategie ähnlich wie beim Schach auf ein futuristisches Schlachtfeld trifft, Krieg. Wählt eine Einheit zum Aufstellen aus, nehmt sie dann auf und platziert sie auf dem Brett, um eurer Armee zusätzliche Angreifer hinzuzufügen, wenn ihr versucht, die Basis eures Gegners einzunehmen.

Warum ihr es spielen solltet: Ihr bekommt abseits der Single Player Kampagne ein bisschen Abwechslung und könnt die angepassten Armeen des Arcade Modus ausprobieren und euch in direktem Spiel gegen andere beweisen.

5. Ace of Seafood

Es gibt auf dieser Liste viele tolle Spiele. Aber nur dieses hier erlaubt es euch, aquatische Lebewesen zu kontrollieren, die Laser abfeuern und zwischen Plastik Kriegsschiffen einen Kampf austragen. Ein Spiel wie Ace of Seafood habt ihr dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht gespielt. Oder überhaupt jemals.