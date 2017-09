Neu im PlayStation Store: Destiny 2, Knack 2 und Songbringer

Außerdem können eurer nervösen Finger mit NBA 2K18: The Prelude schon ein paar Bälle werfen und sich beim PS VR-Horror Game Don't Knock Twice verkrampfen.

Diese Woche lädt Bungie alte sowie neue Hüter in ein neues, die Galaxie umspannendes Abenteuer ein, denn das lang erwartete Destiny 2 erscheint in Kürze. Ist das Weltall allerdings nicht so euer Ding, dann probiert doch ein wenig Solo- oder Koop-Plattformaction in Knack 2!

Außerdem können sich Sportfreunde bereits eine Woche vor dem Release von NBA 2K18 mit der kostenfreien Demo “The Prelude” einen Eindruck vom Spiel verschaffen.

Und wer sich gerne gruselt, der sollte auf jeden Fall einen Blick in das PS VR-Horror Game Don’t Knock Twice werfen!

Diese Woche neu

BLAZBLUE CENTRALFICTION + ADDITIONAL CHARACTERS BUNDLE

4. September

Utawarerumono: Mask of Truth

5. September

Blood Bowl 2: Legendary Edition

5. September

Don’t Knock Twice

5. September

Warlocks vs Shadows

5. September

Destiny 2 – Digital Deluxe Edition

6. September

Destiny 2 – Game + Expansion Pass Bundle

6. September

Destiny 2 – Standard Edition

6. September

Knack 2

6. September

A Hole New World

6. September

Save the Ninja Clan

6. September

Euro Fishing: Season Pass

7. September

Euro Fishing: Foundry Dock + Season Pass

7. September

ACA NEOGEO ZED BLADE

7. September

NBA 2K18: The Prelude

8. September

CUTE Bundle

8. September

GRIP ANTHOLOGY

8. September

It’s Spring Again

8. September

PS4 DLCs

4. September

BLAZBLUE BLAZBLUE CENTRALFICTION – ADDITIONAL CHARACTERS PACK

BLAZBLUE CENTRALFICTION Additional Character Jubei [Cross-Buy]

5. September

Blood Bowl 2 Blood Bowl 2: Official Expansion

Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack

Sniper Ghost Warrior Sniper Ghost Warrior 3 – The Sabotage

6. September

> Skyforge Skyforge: Season Pass – Season 2

Destiny 2 Destiny 2 Expansion Pass

5000 (+800 Bonus) Destiny 2 Silver

2000 (+300 Bonus) Destiny 2 Silver

1000 (+100 Bonus) Destiny 2 Silver

500 Destiny 2 Silver

8. September

ARK: Survival Evolved ARK: Survival Evolved Season Pass

Shantae Shantae: Pirate Queen’s Quest