Neu im PlayStation Store: 3 neue PlayStation Store-Veröffentlichungen, die ihr euch ansehen müsst

Hellblade: Senua’s Sacrifice, Lawbreakers und Batman: The Enemy Within

Diese Woche erwarten euch im PlayStation Store einige interessante Titel. Hier stellen wir drei der Veröffentlichungen dieser Woche vor; eine komplette Liste aller neuen Spiele und DLCs gibt es im Anschluss.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Ein atmosphärisches 3rd Person-Adventure von den Machern von Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West und DmC: Devil May Cry. Begebt euch in den Geist von Senua, einer traumatisierten keltischen Kriegerin, die sich in den wunderschönen Landen der Wikinger ihren inneren Dämonen stellt. Taucht in eine emotionale Geschichte ein, die mit nordischen und keltischen Mythen verwoben ist, und kämpft mit brutalen Nordmännern und gnadenlosen Wikingergöttern um eure Erlösung. Die Unterwelt erwartet euch.

Erscheint: 8. August

Warum ihr es spielen solltet: Um so akkurat wie möglich zu sein, wurde Senuas Wahrnehmung der Realität in Hellblade in Zusammenarbeit mit Neurowissenschaftlern und Menschen kreiert, die ebenfalls an Psychosen leiden.

Lawbreakers

Schwingt euch in den epischen Multiplayer-Kampf von Veteranenentwickler Cliff Bleszinksi und brecht in einer futuristischen Welt die Gesetze der Physik. In Lawbreakers könnt ihr einen von 18 Helden und neun verschiedenen Klassen spielen. Wählt weise!

Erscheint: 8. August

Warum ihr es spielen solltet: Eure Feinde vernichten, während ihr der Erdanziehung ein Schnippchen schlagt, hat seinen ganz eigenen Reiz!

Batman: The Enemy Within

The Enemy Within ist die zweite Staffel von Telltales Vision des ikonischen Dunklen Ritters. Trefft eure eigenen Entscheidungen als Bruce Wayne und seinem Alter Ego in dieser in fünf Episoden unterteilten Serie. Holt euch mit dem Season Pass Zugang zur ersten Episode, The Enigma, und den folgenden vier Episoden, sobald diese erscheinen.

Erscheint: 8. August

Warum ihr es spielen solltet: Leistet euren Beitrag um Gotham City vor dem Bösen zu schützen!

Hier ist die komplette Liste aller Neuerscheinungen im PlayStation Store: