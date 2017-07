Neu im PlayStation Store: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Serial Cleaner & mehr

Außerdem: Deadcore, Fatal Fury Special, und die erste Episode der zweiten Saison von Minecraft: Story Mode

Fred Dutton, SIEE:

Eine Dekade nachdem das Original auf PS2 erschienen ist, kehrt Final Fantasy XII mit einem frischen Remaster auf PS4 zurück. Tauch mit The Zodiac Age erneut in diesen Meilenstein eines RPGs ein, das mit überarbeiteten Visuals und Soundtrack, einem brandneuen Trail Mode und einem umgestalteten Job-System überzeugt. (Ihr könnt alles über das Original und das Remaster in unserem neuesten “Bonusrunde”-Artikel lesen!)

Anderorts geht Telltales populäre Story-Mode für Minecraft geht in die zweite Saison und die erste Episode schlägt heute im PlayStation Store auf. Alternativ könnt ihr auch im von den 70ern inspirierten Stealth-Game Serial Cleaner Beweise eines Tatortes vernichten, mit dem Twin-Stick-Dungeon-Shooter Iron Crypticle Arcade-Action vom Feinsten genießen, oder ihr baut in Fantastic Contraption für PS VR komplexe Maschinen, um geistesgestörte Puzzles zu lösen.

Hier ist eine Liste mit allen Veröffentlichungen dieser Woche: