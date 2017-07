Neu im PlayStation Store: That’s You!, Little Nightmares-DLC & mehr

Außerdem: Speedrunners, Neo Geo Classic Pulstar kehrt zurück, sowie ein neuer God Wars Future Past-DLC

Fred Dutton, SIEE:

Diese Woche erscheint der erste Titel aus der neuen PlayLink-Reihe für PS4. That’s You! ist ein schamloses Partyspiel, bei dem ihr zusammen mit fünf Freunden herausfindet, was ihr wirklich voneinander haltet.

Beantwortet über 1000 bohrende Fragen, tretet in gewagten Doodle-Herausforderungen an, schießt Selfies für Photoaufgaben und vieles mehr. Der Gewinner ist jene Person, die am besten versteht, wie ihre Mitspieler ticken! Es werden keine Dualshock 4 Controller benötigt — verbindet einfach eure Smartphones oder Tablets mit dem TV-Gerät und schon geht’s los!

PlayStation Plus-Mitglieder können das Spiel ab heute im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei herunterladen. Alle anderen können es sich ab Mittwoch holen!

Hier eine Liste aller Neuerscheinungen:

New PS4 Games

