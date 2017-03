Veröffentlicht am 14. März

Neu im PlayStation Store: Danganronpa 1/2 Reload, Styx: Shards of Darkness

Außerdem: Paladins, NeuroVoider, Flatout 4: Total Insanity, Death Squared uvm

Fred Dutton, SIEE:

Auf der Suche nach frischer Gaming-Kost? Der PlayStation Store hat genau das Richtige für euch! In den nächsten Tagen treffen Neueinsteiger wie das Stealth-Sequel Styx: Shards of Darkness, die unter Fans beliebte Visual Novel Danganronpa 1/2 Reload, der Arcade-Racer Flatout 4: Total Insanity, der F2P-Multiplayer-Shooter Paladins und das actionreiche Indie-RPG NeuroVoider im Store ein.

Hier eine Übersicht der Veröffentlichungen: