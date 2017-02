Neu im PlayStation Store: Horizon Zero Dawn, Torment: Tides of Numenera

Außerdem: Night In The Woods, Dynasty Warriors: Godseekers, Dying: Reborn und mehr

Fred Dutton:

Auf einer Welle der positiven Kritiken reitet diese Woche Horizon Zero Dawn in den PlayStation Store, das spannende neue PS4-exklusive Open-World-Adventure der Killzone-Macher Guerrilla Games. In einer Ära in der die Maschinen durch das Land streifen und die Menscheit nicht länger die dominante Spezies ist, schlüpft ihr in die Rolle der jungen Jägerin Aloy, die auf eine Reise aufbricht, um ihr Schicksal zu entdecken.

Außerdem hält diese Woche noch das exzentrische Indie-Adventure Night in the Woods, das Fantasy-RPG Torment: Tides of Numenera, die PSVR-Erfahrung Apollo 11 und neue DLCs für Steep, Minecraft und Tom Clancy’s The Division für euch bereit.

Hier eine Liste aller Veröffentlichungen: