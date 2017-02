Neu im PlayStation Store: Ghost Recon Wildlands-Beta, Psychonauts VR, Malicious Fallen

Außerdem Night In The Woods, Ys Origin, forma.8, Warhammer 40,000: Deathwatch und mehr

Fred Dutton, SIEE:

Diese Woche wird sehr geschäftig im PlayStation Store, mit Neuveröffentlichungen in vielen Genres. Psychonauts In The Rhombus Of Ruin bringt Double Fines gefeierte Serie dank PlayStation VR in die Zukunft des Gamings; die unter Fans geschätzten JRPG-Serien Malicious und Ys erscheinen ebenfalls für PS4, der farbenfrohe Indie-Spaß Night In The Woods feiert sein Debüt, und Ubisofts taktischer Open World-Shooter Ghost Recon Wildlands geht in die Open Beta — um nur ein paar zu nennen!

Im Anschluss findet ihr eine Auflistung der Neuerscheinungen: