Veröffentlicht am 7. Februar

Neu im PlayStation Store: Nioh, For Honor-Open Beta und mehr

Außerdem Kitty Powers Matchmaker, 8Days und How to Survive 2

Fred Dutton, SIEE:

In dieser Woche erwartet uns endlich die Veröffentlichung von Ninja Gaiden/Dead or Alive-Enwickler Team Ninjas Samurai-Abenteuer Nioh. Es erreicht uns zusammen mit viel einheitlichem Lob und Dank der brutalen Mischung aus Dark Souls strategischem Kampf und Ninja Gaidens Action wird es zu einem der ersten “Must play”-Titel von 2017.

Checkt diese Woche aber auch die Open Beta von Ubisofts ambitioniertem Multiplayer-Titel For Honor, die niedliche Dating-Sim Kitty Powers Matchmaker sowie den smarten VR-Puzzler I Expect You To Die.

Hier eine komplette Auflistung aller Neuerscheinungen: