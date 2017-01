Neu im PlayStation Store: Resident Evil 7, Yakuza 0, Kingdom Hearts HD 2.8

Außerdem Tales of Berseria, Digimon World: Next Order, Subterrian und mehr

Ihr könnt von der japanischen Spielekultur nicht genug bekommen? Das ist eure Woche, Damen und Herren. Einige der Top-Entwickler Japans bringen diese Woche ihre neuesten Projekte in den PlayStation Store, darunter Resident Evil 7 Biohazard, Yakuza 0, Kingdom Hearts HD 2.8, Tales of Berseria, Digimon World: Next Order und neue Inhalte für Final Fantasy XV. Seht euch unten eine komplette Auflistung der Neuerscheinungen an und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr euch holen werdet.

Earthlock-Gewinnspiel

Solltet ihr Lust haben, euch in ein Abenteuer zu stürzen, könnt ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen und bekommt mit etwas Glück nicht nur Earthlock: Festival of Magic, sondern direkt auch ein PS4 Slim-System in’s Wohnzimmer geliefert! Mitmachen ist ganz einfach; folgt einfach unten dem Link, meldet euch an und dann ganz feste die Daumen drücken. Viel Glück!

