Neu im PlayStation Store: Tales of Berseria-Demo, Hatsune Miku und mehr

Außerdem Xenoraid, Spheroids, Cursed Castilla, neuer DLC für Let it Die und LBP3

Damen und Herren, willkommen im ersten PlayStation Store Update des Jahres 2017. Festtage genossen und bereit, euch in den Januar zu stürzen? Diese Woche macht den Startschuss mit Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone, einer Demo für JRPG-Sequel Tales of Berseria, frischem DLC für Steep, Let It Die und LittleBigPlanet 3, und so einigem mehr. Seht euch unten die Details an.